Kós Hubert lenyomta Szoboszlai Dominikot, a Fradi két díjat is besöpört

Kiosztották hétfőn a 2025-ös év sportolóinak járó elismeréseket a 68. Nemzeti Sport Gálán.

Az év legjobbja hagyományos csapatsportokban az FTC-Telekom férfi vízilabdacsapata lett, az edzők között pedig az őket irányító Nyéki Balázs nyert. Az egyéni sportágak csapatversenyei kategóriában pedig a világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok férfi kardcsapat nyert (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron).

A férfiaknál Kós Hubert világbajnok úszót díjazták, aki Szoboszlai Dominikot és a kajakos Kopasz Bálintot előzte meg, míg a nőknél Márton Luana világbajnok tekvondós a testvérét, Márton Luana és Csikós Zsóka kajakost előzte meg.

Az év fogyatékos sportolói között a szervátültetett asztalitenisz vegyes párosa, Bácsi Bernát és Jakucs Edina kapott díjat. Egyéni kategóriában Kiss Péter Pál (parakajakos) és Ekler Luca (paraatléta) kapta a legtöbb szavazatot. Molnár Attila fedett pályás Európa-bajnoki döntős futása lett az év sportpillanata, az életműdíjat pedig a Regőczy Krisztina, Sallay András jégtánc páros kapta.