Elek Gábor a történelmi meccs után: Nagyon szomorú vagyok

A MOL Esztergom elvesztette története első csoportmérkőzését a nemzetközi kupaporondon, miután vasárnap 34-32-re kikapott a dán Nyköbing Falster vendégeként a női kézilabda Európa Ligában. A vezetőedző, Elek Gábor csalódottan értékelt.

Ilyen védekezéssel komoly csapatot nem lehet legyőzni, ez a lényeg.

Az az együttes nyert, amelyik a végjátékban valamivel jobban teljesített hátul. Fegyelmezetlenül reagáltunk az ellenfél hét a hat elleni felállására, elvi hibákat követtünk el. Támadójátékban nagyon szép megmozdulásaink voltak. Tudtuk, hogy a Nyköbing az esélyesebb, de nem lett volna lehetetlen itt nyerni, sok energiát tettünk bele, de nem éltünk a lehetőséggel, nagyon szomorú vagyok. Szem előtt kell tartani persze az alapcélt is, azt, hogy elsőbálozók vagyunk, még tanulni jöttünk” – idézi a Nemzeti Sport a vezetőedzőt.