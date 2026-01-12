elek gábormol esztergomsportnői kézilabda
Sport

Elek Gábor a történelmi meccs után: Nagyon szomorú vagyok

Elek Gábor, a Mol Esztergom vezetőedzője (k) a női kézilabda NB I 8. fordulójában játszott Mol Esztergom - FTC-Rail Cargo Hungaria mérkőzésen az esztergomi Suzuki Arénában 2024. november 5-én.
Koszticsák Szilárd / MTI
24.hu
2026. 01. 12. 03:33
Elek Gábor, a Mol Esztergom vezetőedzője (k) a női kézilabda NB I 8. fordulójában játszott Mol Esztergom - FTC-Rail Cargo Hungaria mérkőzésen az esztergomi Suzuki Arénában 2024. november 5-én.
Koszticsák Szilárd / MTI

A MOL Esztergom elvesztette története első csoportmérkőzését a nemzetközi kupaporondon, miután vasárnap 34-32-re kikapott a dán Nyköbing Falster vendégeként a női kézilabda Európa Ligában. A vezetőedző, Elek Gábor csalódottan értékelt.

Ilyen védekezéssel komoly csapatot nem lehet legyőzni, ez a lényeg.

Az az együttes nyert, amelyik a végjátékban valamivel jobban teljesített hátul. Fegyelmezetlenül reagáltunk az ellenfél hét a hat elleni felállására, elvi hibákat követtünk el. Támadójátékban nagyon szép megmozdulásaink voltak. Tudtuk, hogy a Nyköbing az esélyesebb, de nem lett volna lehetetlen itt nyerni, sok energiát tettünk bele, de nem éltünk a lehetőséggel, nagyon szomorú vagyok. Szem előtt kell tartani persze az alapcélt is, azt, hogy elsőbálozók vagyunk, még tanulni jöttünk” – idézi a Nemzeti Sport a vezetőedzőt.

Kapcsolódó
Kukely Anna (j), a Mosonmagyaróvár és Jana Leonie Scheib (b), a német Thüringer játékosa a női kézilabda Európa-liga A csoportjának első fordulójában játszott Motherson Mosonmagyaróvári KC - Thüringer HC mérkőzésen a mosonmagyaróvári UFM Arénában 2026. január 11-én.
Mosonmagyaróvári bravúr: a címvédő legyőzésével kezdte a magyar csapat az Európa Ligát
Johanna Reichert egymaga 16 gólt dobott a vendégeknél, de ez sem volt elég. Az Esztergom elveszítette története első nemzetközi csoportmeccsét.

Ajánlott videó

A Mol 10,2 milliárdot tolt az Újpest FC-be

Friss

Népszerű

Összes
„Már minket pörgetnek a vécén az újságok helyett” – Alap és Balzac, a Z generáció médiumai
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik