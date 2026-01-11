„Néha seggfej vagyok a pályán” – Mathias Gidsel nem tartja magát a kézilabda Michael Jordanjének

A 26 éves dán csillag 2022-ben szerződött a GOG csapatától a Füchse Berlinhez, és néhány év alatt a csúcsra repítette önmagát és a klubot is. A jobbátlövőt 2023-ban és 2024-ben is a világ legjobbjának választották, míg a Füchse tavaly története során először megnyerte a német bajnokságot.

Nem csoda, ha Gidsel egy cseppet sem bánta meg, hogy elhagyta hazáját, főleg azért, mert otthon nagy terhes volt számára az ismertség.

Sokan tudják, hogy a Füchse Berlin nagyon jó, és már német bajnok is, ennek ellenére továbbra is nyugodtan sétálhatok Berlin utcáin anélkül, hogy felismernének. Ez tökéletes számomra, mert lehetővé teszi, hogy nyugodt és tiszta fejű maradjak. Ez Dániában már nem lenne lehetséges

– mondta a Weltnek nyilatkozva.

Nem tipikus klubválasztás

Arra a felvetésre, hogy klubja ügyvezető igazgatója, Bob Hanning a kézilabda Michael Jordanjének nevezte, mert új szintre emelted a sportágat, csak a fejét csóválta.

„Nem ismertem Michael Jordant aktív játékosként. Persze tudom, hogyan változtatta meg a kosárlabdát, és milyen fontos játékos volt akkoriban. Ezért vagyok természetesen büszke, amikor ilyen hasonlatot hallok – különösen, ha a saját ügyvezető igazgatómtól származik. De nem tartom magam a kézilabda Jordanjének. A csapattársaim gyakran ugratnak emiatt az edzéseken, viccelődnek vele.

De néha a pályán igazi seggfej vagyok. Mindig rendkívül keményen edzek, és ugyanezt követelem meg a csapattársaimtól is. Mindig példát mutatok, és mindent betartok, amit mondok.

Úgy fogalmazott, hogy a berlini szerződésével messze felülmúlta az akkori elvárásait.

„Ez az átigazolás nem volt tipikus egy dán számára. Általában csak két észak-németországi klubhoz megyünk: a Flensburghoz vagy a Kielhez. Főleg, mert nincsenek túl messze az otthonunktól. De én ki akartam próbálni valami mást. Egy olyan csapathoz akartam csatlakozni, amelyik soha nem volt német bajnok, és amellyel valami igazán nagyszerűt érhetnék el. Időnként sok kétségem volt afelől, hogy valóban sikerülni fog-e” – árulta el, hozzátéve, most már tudja, hogy helyes döntést hozott.

Sohasem játszhat rosszul

A játékstílusáról azt mondta, nagyon dinamikus, gyors, és egy kicsit okos is.

„Bár néha azt mondják: túl okos. De mindig igyekszem új megoldásokat találni és továbbfejleszteni magam. Az az előnyöm, hogy manapság a kézilabda rendkívül felgyorsult, így a kisebb játékosok előnyt élveznek. Tíz évvel ezelőtt egy átlövőnek legalább két méter magasnak és 120 kilósnak kellett lennie, egyébként esélye sem volt.”

De a leginkább az motiválja, hogy sohasem fogad el magától rossz játékot.

„Évente 90 meccset játszom a Füchse Berlinben és a válogatottban. És 90 jó meccset szeretnék játszani, mert tudom, hogy sokan jönnek ide, és sok pénzt fizetnek a jegyekért. Sokan közülük a 19-es mezszámomat viselik, ezért hatalmas felelősségnek érzem, hogy mindig a legjobbamat nyújtsam. Mentálisan is igyekszem fejlődni, jobban, mint bárki más. A legnagyobb erősségem most az állandóság: heti két meccset tudok magas szinten játszani. Minden tiszteletem ellenére azt kell mondanom, hogy régi barátom, Mikkel Hansen ezt Párizsban nem tudta volna elérni.”

A jövőben irányító lenne

Már 2029-ig meghosszabbította a szerződését a Füchsével, és úgy tűnik, a klub nem áll le: Simon Pytlick legkésőbb 2027-re érkezik Flensburgból, akárcsak a Barcelona sztárja, Dika Mem.

„A szerződéshosszabbításom egyértelmű jelzés volt az egész kézilabdavilág számára, hogy folytatni akarjuk a berlini építkezést. Bob ötlete is tetszik, hogy mindig ötvözzük a fiatal tehetségeket az abszolút topsztárokkal. Amikor például látom, hogy Nils Lichtlein milyen fejlődésen ment keresztül nálunk, az sokat jelent nekem.

Simon Pytlickkel és Dika Memmel együtt pedig világ legjobb belső hármasát alkothatjuk.

Arra a kérdésre, hogy helyet csinálva a szintén jobbátlövő Memnek esetleg irányítóként folytatná azt felelte, ez mindenképpen egy lehetőség.

„A válogatottal kapcsolatos terv is az, hogy a jövőben többet játszhassak irányítóként.”

Ami az Európa-bajnokságot illeti, nagyon fájlalja, hogy nem nyert még aranyat, 2024-ben második, 2022-ben harmadik lett a kontinenstornán.

Most végre lehetőségünk van megnyerni ezt a címet. Ráadásul otthon, a szurkolóink előtt

– állapította meg.