Ruhabotránnyal indult a Négysáncverseny, három milliméter miatt kizárták a második helyezett síugrót

A szlovén versenyző sikeréhez kétség sem férhetett, ugyanis mindkét sorozatban egyedüliként repült 140 méter fölé. Prevc nemcsak a győzelemnek örülhetett, hanem a különbségnek is, ugyanis tetemesnek tűnő, 17,5 ponttal előzte meg a címvédő osztrák Daniel Tschofeniget és a szlovén Timi Zajcot, akik eredetileg holtversenyben végeztek másodikként, csakhogy utóbbit végül szabálytalan felszerelése miatt kizárták. A harmadik így a német Felix Hoffmann lett.
Prevc toronymagas favoritként várta a legendás sorozat 74. kiírását, ugyanis a világkupa előző hat állomásán ötször győzött és egyszer második lett. Szlovén versenyző eddig mindössze kétszer nyerte meg a Négysáncversenyt: Primoz Peterka 1997-ben, míg 2016-ban Domen Prevc bátyja, Peter hódította el az Aranysast.
Három milliméter
Ami Timi Zajcot illeti, a szlovének olimpiai és világbajnok sportolója hiába remekelt, végül helyezés nélkül maradt: a 25 éves síugrót azért diszkvalifikálták, mert meze három milliméterrel rövidebb volt a megengedettnél.
A németek korábbi hatszoros világbajnok síugrója, Markus Eisenbichler az Eurosport kommentátoraként úgy fogalmazott, ez egy jó döntés volt, és reméli, precedenst teremtettek.
Werner Schuster, a németek korábbi szövetségi kapitánya ugyanakkor megdöbbentőnek nevezte a történteket.
Szerinte az nagyon furcsa, hogy szegény Zajc már ott volt a dobogón, kihirdették a második helyét, interjúkat adott, erre kizárták.
Az olimpiai bajnok Martin Schmitt szerint a hideg időjárás is közrejátszott, mert az biztos, hogy a sportoló a verseny előtt sikeresen átment az előzetes ellenőrzésen, így az anyag rugalmassága az alacsony hőmérséklet miatt romolhatott annyira, hogy hiányzott az a három milliméter.
Zajc humorral reagál a kizárásra:
Nyújtsuk egy kicsit a ruhát, talán akkor Garmisch-Partenkirchen minden rendben lesz
– írta Instagram-sztorijában.
A második állomást az újév első napján Garmisch-Partenkirchenben rendezik. Ezután a mezőny átköltözik Ausztriába: vasárnap Innsbruckban, két nappal később pedig Bischofshofenben ugranak a versenyzők.
Síugrás, Négysáncverseny, Oberstdorf
1. Domen Prevc (szlovén) 316,7 pont (141,5 m/140 m)
2. Daniel Tschofenig (osztrák) 299,2 (132/134) és 3. Felix Hoffmann (német) 297,3 (132,5/136)