Ruhabotránnyal indult a Négysáncverseny, három milliméter miatt kizárták a második helyezett síugrót

A szlovén versenyző sikeréhez kétség sem férhetett, ugyanis mindkét sorozatban egyedüliként repült 140 méter fölé. Prevc nemcsak a győzelemnek örülhetett, hanem a különbségnek is, ugyanis tetemesnek tűnő, 17,5 ponttal előzte meg a címvédő osztrák Daniel Tschofeniget és a szlovén Timi Zajcot, akik eredetileg holtversenyben végeztek másodikként, csakhogy utóbbit végül szabálytalan felszerelése miatt kizárták. A harmadik így a német Felix Hoffmann lett.

Prevc toronymagas favoritként várta a legendás sorozat 74. kiírását, ugyanis a világkupa előző hat állomásán ötször győzött és egyszer második lett. Szlovén versenyző eddig mindössze kétszer nyerte meg a Négysáncversenyt: Primoz Peterka 1997-ben, míg 2016-ban Domen Prevc bátyja, Peter hódította el az Aranysast.

Három milliméter

Ami Timi Zajcot illeti, a szlovének olimpiai és világbajnok sportolója hiába remekelt, végül helyezés nélkül maradt: a 25 éves síugrót azért diszkvalifikálták, mert meze három milliméterrel rövidebb volt a megengedettnél.

A németek korábbi hatszoros világbajnok síugrója, Markus Eisenbichler az Eurosport kommentátoraként úgy fogalmazott, ez egy jó döntés volt, és reméli, precedenst teremtettek.

Werner Schuster, a németek korábbi szövetségi kapitánya ugyanakkor megdöbbentőnek nevezte a történteket.

Szerinte az nagyon furcsa, hogy szegény Zajc már ott volt a dobogón, kihirdették a második helyét, interjúkat adott, erre kizárták.

Az olimpiai bajnok Martin Schmitt szerint a hideg időjárás is közrejátszott, mert az biztos, hogy a sportoló a verseny előtt sikeresen átment az előzetes ellenőrzésen, így az anyag rugalmassága az alacsony hőmérséklet miatt romolhatott annyira, hogy hiányzott az a három milliméter.

Zajc humorral reagál a kizárásra:

Nyújtsuk egy kicsit a ruhát, talán akkor Garmisch-Partenkirchen minden rendben lesz

– írta Instagram-sztorijában.

A második állomást az újév első napján Garmisch-Partenkirchenben rendezik. Ezután a mezőny átköltözik Ausztriába: vasárnap Innsbruckban, két nappal később pedig Bischofshofenben ugranak a versenyzők.