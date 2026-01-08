Tizenhat évesen gyárban melózott, részese volt a PL legnagyobb csodájának, és még 38 évesen is megmutatná a kétkedőknek az energiaital-függő csatár

„Olaszországban kicsit szkeptikusan állunk azokhoz a játékosokhoz, akik már a negyvenedik születésnapjukhoz közelednek”.

„Akkor bizonyára ön is a kétkedők táborába tartozik. Azok közé, akiknek meg kell mutatnom, hogy tévedtek. Számomra az életkor csak egy szám. Mindig is azt vallottam, hogy amíg a lábaim ugyanúgy bírják, mint korábban, és egyelőre semmi jele annak, hogy gond lenne velük, addig folytatni fogom.

Az egész pályafutásom arról szólt, hogy megkérdőjelezték a tudásom, és nem tartottak elég jónak. Szerencsére mindig sikerült bebizonyítanom, hogy nincs igazuk azoknak, akik az ellentábort alkotják.

Ahogyan hallottam, Olaszországban sokan kételkedtek abban is, hogy a Cremonese képes lesz-e benn maradni a Serie A-ban, de az edzőnk futball iránti szenvedélyét és munkamorálját látva csattanós választ adunk majd”.

A fenti beszélgetés Jamie Vardy olaszországi bemutatásán hangzott el, a 38 éves csatár ugyanis úgy döntött, ha már nem hosszabbították meg a szerződését imádott klubjánál, a Leicesternél, érez magában még annyi kraftot és elszántságot, hogy kipróbálja magát egy másik futballkultúrában.

Nem ő volt az egyetlen veterán klasszis, aki 2025 nyarán azt választotta, hogy a visszavonulás helyett még focizik kicsit Itáliában, és ahogyan a 40 éves Luka Modric hétről hétre elvarázsolja a Milan-szurkolókat, úgy a 26-szoros angol válogatott csatár is rendre igazolja játékával, hogy nem levezetni érkezett az északolasz városba, amelyet a legendás hegedűkészítő, Antonio Stradivari tett híressé.

Vardyt meg a góljai tették híressé, annak ellenére, hogy a korábbi aranylabdás, a mostanság szakkommentátorként dolgozó Michael Owen nem sokkal a Leicester egészen valószínűtlen bajnoki címe után azt mondta róla, hogy nem egy született góllövő, hanem inkább az a típus, aki becsukja a szemét és jó nagyot belebikázik a labdába.

„Fel sem emeli a fejét a lövés előtt, csak megoldja erőből, mintha át akarná juttatni a labdát a kapus testén. Egy ilyen csatárnak a szerencsére is szüksége van a gólszerzéshez, és amikor kifogy belőle, akkor hirtelen a góljai is elapadnak” – mondta Owen.

Vardyt különösebben nem rázta meg a szakvélemény, valószínűleg úgy volt vele, a statisztika beszél helyette: Owen ugyanis lehet, hogy pengésebb, komplexebb játékos volt a Leicester ikonjánál, kettőjüket mégis mindössze öt gól választja el egymástól a Premier League örökranglistáján (Owen 150-nel a 11., Vardy 145-tel a 14.).

