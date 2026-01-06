Chema Rodríguez a kézi-Eb-ről: A recept egyszerű, meg kell nyerned az első hét meccset, és máris a négy között vagy

Chema Rodriguez szövetségi kapitány szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott minden tagjának megvannak a képességei ahhoz, hogy felvegyék a harcot a kontinens legjobbjaival a január 15-én kezdődő Európa-bajnokságon.

A spanyol szakember az európai szövetség honlapjának adott interjújában hangsúlyozta, hogy a magyar együttes azóta jó úton jár, mióta 2019-ben tagja lett a stábnak, még ha ez a részben hazai rendezésű, 2022-es Eb-n nem is jött ki: a magyar válogatott akkor csak a 15. helyen zárt.

15 csapat van, amelyik képes az elődöntőbe jutni

„Előtte az Eb-n kilencedikek, a vb-n pedig ötödikek lettünk, amióta pedig én vagyok a szövetségi kapitány, stabil a csapatunk alapja. Mindig próbálunk előrelépni bizonyos dolgokban, de azt gondolom, a legfontosabb az, hogy mindig magunkra koncentráljunk” – mondta a szakember, akinek vezetésével a magyar válogatott két éve Eb-ötödik lett, míg a legutóbbi két világbajnokságon egyaránt negyeddöntős volt.

Elképesztően nehéz feladat, hogy egy helyezést előrelépjünk az idei tornán, mivel legalább 15 olyan válogatott van, amely képes elődöntőbe jutni. Remélem, mi is ezek egyike vagyunk, a recept pedig egyszerű: meg kell nyerned az első hét meccsedet, és máris négy között vagy.

A viccet félretéve, ahhoz, hogy sikeres legyél, minden játékosra szükséged van, koncentráltnak kell lenned és természetesen szerencse is kell hozzá” – adta meg a remélt magyar siker receptjét Rodriguez.

A tréner kiemelte, családként tekint a válogatottra, és számára kiemelten fontos, hogy olyan közösség alakuljon ki, amelyben akármi is történik, mindenki küzd a másikért. „Szeretem ezeket a srácokat. Nem számít, valaki mennyire fiatal vagy tapasztalt, mindenkinek megvannak a képességei ahhoz, hogy felvegye a harcot Európa legjobbjaival. Mindig izgatott vagyok, amikor találkozunk, azt gondolom, ezúttal is remek a légkör a válogatottban, ami elengedhetetlen a sikeres szerepléshez” – mondta Chema Rodriguez.

Csak az első ellenfélre koncentrálnak

A 46 éves szövetségi kapitány hangsúlyozta, hogy most csak a lengyelek elleni nyitómeccsre készülnek, a többi csoportkörös ellenféllel – az olaszokkal és az izlandiakkal – egyelőre nem foglalkoznak. Meglátása szerint a jó rajt alapjaiban befolyásolhatja minden válogatott Eb-szereplését, az ő céljuk pedig egyértelműen a továbbjutás.

„Ha a csapatom a saját játékát tudja majd játszani és a végsőkig küzd együtt, egymásért, akkor jó lesz az Eb.

Ha sikerülne megismételni a két évvel ezelőtti eredményt, az hatalmas siker lenne

– zárta mondandóját Chema Rodriguez. A középdöntőbe az első két helyen végző válogatott kerül a dán, norvég és svéd közös rendezésű viadalon.