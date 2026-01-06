Vámos Petrát magyar kézicsapatok bombázták, döntenie kellett

„Kaptam ajánlatokat, de nekem az a vágyam, hogy itt fejlődjek, a legjobbamat nyújtsam a pályán és azon kívül is. A klubhűség egyre ritkább, de az a projekt, amit itt építünk, továbbra is vonzó maradt számomra” – idézte a L’Equipe Emmanuel Mayonnade edzőt, aki 2015 decembere óta vezeti a Metz csapatát, és újabb egy évre aláírt.

A 42 éves szakember a megérkezése óta nyolc francia bajnokságot és hat francia kupát nyert, a mostani szerződéshosszabbítással pedig újabb egy évre stabilitást biztosít – legalábbis ezt gondolja Thierry Weizman, a klub elnöke.

Amíg Manu (Mayonnade) Metzben van, a klubnak nincs mitől félnie. És ismerem az összes érdeklődő klubot is

– mondta.

Jörgensen, a nagy visszatérő

Ami a keret alakulását illeti, a legnagyobb hír, hogy a dán válogatott Kristina Jörgensen visszatér. Az olimpiai és világbajnoki bronzérmes irányító jelenlegi klubja, a Győri Audi ETO KC hétfőn jelentette be játékosa távozását. A játékos két idény után köszön el, mivel a szerződése a nyáron lejár, és a Győr nem hívja le a plusz egy éves opciós jogot.

✍️ Après deux saisons passées loin de la Moselle, revient à Metz Handball jusqu’en 2️⃣0️⃣2️⃣ 9⃣. L’internationale danoise, déjà figure majeure du club entre 2022 et 2024, s’apprête à écrire un nouveau chapitre de sa carrière sous le maillot… pic.twitter.com/HBqzNoxpNd — Metz Handball (@MetzHandball) January 5, 2026

Miután 2022 és 2024 között Metzben szerepelt, a visszatérése gyakorlatilag biztos volt.

„Kristina azért jön, mert Mayonnade marad” – jegyezte meg Weizman, aki hozzátette, az ajtó mindig is nyitva állt előtte, főleg azért, mert a klub mindig nagyon jó kapcsolatot ápol azokkal a játékosokkal, akik játszottak már ott.

Vámos, az elkötelezett

A francia válogatott balszélső Suzanne Wajoka aktiválta a szerződéshosszabbítási záradékát, így újabb szezonra marad, és a szülésből visszatérő Chloé Valentinivel alkot erős duót.

Vámos Petra esetében is volt némi kétely, a magyar válogatott irányítót állítólag különösen szülőhazájából kerestek, ám végül úgy döntött, hogy 2027-ig, azaz a szerződése lejártáig marad.

„Gyakorlatilag egy új igazolás” – mondta Mayonnade megkönnyebbülten.

A játékosnak, a személyének és a mindennapi elkötelezettségének nagy rajongói vagyunk

– tette hozzá, kiemelve Vámos zökkenőmentes beilleszkedését és a klubhoz fűződő őszinte kötődését.

Bouktit, a csalódás

A legfájdalmasabban Sarah Bouktit távozását élte meg az edző, aki azt mondta, sokkolta, amikor a beállós bejelentette a távozását.

„Sarah a legnagyobb szívfájdalmam, hiszen a klub saját nevelése volt, itt nőtte ki magát komoly játékossá. De a szerződésében szereplő záradék lehetővé tette számára a távozást. Ezt tiszteletben tartottuk, de mégis elszomorított.”