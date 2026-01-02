Fiatal világsztárral erősít a Győri ETO kézicsapata

2026 nyarától a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatát erősíti majd Sarah Bouktit. A 23 éves francia beálló nyert már olimpiai ezüstérmet és világbajnoki címet, illetve vb-bronzot is hazája válogatottjával. Kettő plusz egy évre kötelezte el magát az ETO-hoz.

Sarah a kézilabda világának egyik legnagyobb tehetsége,

aki már ilyen fiatalon a Bajnokok Ligájában és a nagy nemzetközi tornákon is letette a névjegyét. Fizikai erejét, bátorságát és játékintelligenciáját olyan kivételes módon ötvözi, ami a legmagasabb szinten is klasszis játékossá teszi” – mondta az erősítés kapcsán Per Johansson vezetőedző, aki szerint a robbanékony, mozgékony és a posztján rendkívül megbízható beállót a védelem előtt és mögött egyaránt hatékonyan dolgozik, folyamatosan bizonytalanságot keltve az ellenfelekben.

Megjegyezte azt is, hogy Bouktit tökéletesen illeszkedik ahhoz a csapathoz, amelyet építeni szeretnének: éhes, ambiciózus és bátor.

Az ötvennégyszeres válogatott játékos a 2025-ös világbajnokság kieséses szakaszában mindhárom mérkőzésen (és az egész tornát figyelembe véve is) a bronzérmes francia csapat legeredményesebb játékosa volt – 44 találatával a torna ötödik leggólerősebb kézilabdázójának bizonyult. Sarah Bouktit a Metzben eddig 379 találatot szerzett a Bajnokok Ligájában.

Büszke és boldog vagyok, hogy csatlakozhatok az ETO-családhoz

– nyilatkozta a fiatal játékos. „Nagyon várom már, hogy személyesen is láthassalak benneteket és mindent kiadjak magamból a zöld mezért, hogy rengeteg címet nyerjünk közösen” – tette hozzá.

A Metz közben meg is oldotta az ETO-hoz távozó játékosa pótlását: a 20 éves Lyndie Tchaptchet Spanyolországból érkezik a csapathoz a nyáron.