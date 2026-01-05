Elek Gábor csapata a Fradival meccsel a kupaelődöntőért

Az élvonalban címvédő és listavezető Győri Audi ETO KC a másodosztályban éllovas MTK Budapest vendége lesz a női kézilabda Magyar Kupa negyeddöntőjében.

A magyar szövetség honlapja szerint a hétfői sorsoláson nem kerülhetett össze a három Bajnokok Ligája-szereplő csapat: a kupagyőztes Ferencváros, a Debrecen, valamint a BL-címvédő Győr.

A Fradi az Esztergomot kapta, amelyet az az Elek Gábor irányít, aki 2007 és 2023 között a Ferencvárost irányította, és a vezetésével másfél évtized alatt két magyar bajnoki címet és három Magyar Kupa-diadalt aratott együttesével, emellett két aranyérmet gyűjtött be a Kupagyőztesek Európa Kupájában, a Bajnokok Ligájában pedig utolsó évében döntőt játszott.

A Fradi és az Esztergom augusztusban találkozott az idei NB I-ben, akkor a fővárosiak 36-26-ra nyertek.

Döntetlennél a vendégek örülnek, kivéve egy párosítást

A mérkőzések hivatalos játéknapja március 11. A győztesek kerülnek a május 2-3-án sorra kerülő négyes döntőbe. Amennyiben a rendes játékidő döntetlennel zárul az MTK-Győr találkozón, akkor a másodosztályú fővárosiak jutnak tovább.

A további három párosításban a döntetlen a vendégeknek kedvez, ugyanis a csapatok azonos bajnoki osztályban szerepelnek.