ZTE-példa: ideje lenne a magyar futballnak kiemelnie a fejét a homokból

Az előző futballszezon zárása után nem sokkal érkezett a hír: a Zalaegerszegi TE argentin tulajdonosokkal folytatja a klub építését. Az ügyvezető elnökként érkező Damián Pedrosa cége korábban főként Dél-Amerikában vett részt különböző labdarúgó-események szervezésében, Andrés Jornet pedig sportért felelős elnökként a mexikói Juáreznél vagy épp az amerikai Orlando Citynél tett szert komoly kapcsolatrendszerre és tapasztalatokra, ahol főként dél-amerikai játékosmegfigyeléssel foglalkozott.

A csapat irányítását a portugál Nuno Camposra bízták. Az 50 éves szakember ugyan viszonylag keveset dolgozott eddig vezetőedzőként (legutóbb a Flamengo U20-at irányította), ám karrierjében nem ez a legjelentősebb:

hosszú éveken keresztül Paulo Fonseca egyik segédedzője volt, elkísérve őt többek között a Portóhoz, a Bragához vagy a Sahtar Donyeckhez is.

A fiatal játékosokra épülő klubstratégia már az előző szezonokban, Végh Gábor tulajdonosi időszakában is megvolt Zalaegerszegen: a ZTE már tavaly is a harmadik legfiatalabb átlagéletkorral rendelkezett – olyan magyar játékosokkal, mint Várkonyi Bence, Dénes Csanád vagy Szendrei Norbert. Idén viszont az új magyar fiatalok (mint például a jobbhátvéd Bodnár Gergő) beépítése mellett egy sor dél-amerikai illetőségű, főleg argentin és brazil fiatal érkezett, akik Fabricio Amatótól Joao Victorig egyszeriben alapemberekké váltak, és egy másfajta futballkultúrából érkezve rögtön az új játék szerves részét jelentik.

A projekt nehezen indult: az első tizenkét bajnokiból a ZTE mindössze kettőt nyert meg, és úgy tűnt, a tavalyihoz hasonlóan az új vezetéssel is mindössze a bennmaradásért fog harcolni. Ám a fejlődő játék mellé az utóbbi hetekben immár eredmények is párosulnak, és a zalaiak hat meccs óta veretlenek. Közben olyan hangosabb sikerek is voltak, mint a címvédő Ferencváros, a sokszoros bajnoki ezüstérmes Paks vagy a másfél éve ígéretesen építkező Győr legyőzése. Nuno Campos csapata így a hetedik helyen tölti a téli szünetet, ami tisztes távolságban van a kiesőzónától, igaz, egyelőre még a nemzetközi kupaindulástól is.

Ami azonban sokkal fontosabb, az a ZTE pályán mutatott játéka.