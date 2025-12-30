„Ki kér egy kis kínait?” – őrületes kiszállózással negyeddöntős a darts-vb meglepetésembere

Justin Hood kiejtette a 11. kiemelt Josh Rockot a PDC-dartsvilágbajnokság nyolcaddöntőjében.
A fogadóirodáknál egyértelműen Rock volt a favorit, ám a vébét a világranglista 86. helyezettjeként kezdő Hood már korábban is megmutatta, hogy óriási formában van, a második körben például a hatodik kiemelt Danny Noppertet búcsúztatta.
Azzal, hogy az első vébéjén a 16-ba jutott, 60 ezer fontot (nagyjából 26,5 millió fontot) keresett a 32 éves Hood, aki azt mondta, feltett szándéka, hogy a torna után nyisson egy kínai éttermet.
Hood az első legben 108-ról szállt ki, így egyből brékkel kezdett, a közönség rá is kezdett az őt éltető dalra, és bár Rock kiharcolta a döntő leget, Hood elvitte az első játszmát.
A második szettet Rock kezdte brékkel, de Hood továbbra sem remegett meg a legfontosabb pillanatokban, és ezt a játszmát is 3-2-re nyerte, miközben továbbra is hibátlanul kiszállózott.
A közönség Hoodot támogatta, ő pedig szárnyalt, a harmadik szettben már csak egy leget engedett át az északírnek, és úgy vezetett 3-0-ra, hogy 100 százalékkal dobta a kiszállókat.
Rock már kínjában mosolygott, ő is érezte, ezen a napon egyszerűen nem lehet mit kezdeni Hooddal. Az angol a negyedik játszma első két legjében is elsőre kidobta a szükséges duplát a végén, így már 11/11-gyel állt.
Végül megszakadt ez a képtelen sorozat, és Hood négy meccsnyilat is elrontott, így Rock szépíteni tudott. Hood azonban nem zökkent ki, és a következő leget 119-ről lezárva megnyerte a meccset, és bejutott a nyolc közé.
„Hogy tündérmese lenne? Nem, tudom, mire vagyok képes, és jó, hogy ezt itt is be tudtam bizonyítani. Mindig csak az éppen aktuális legre gondoltam, csak a legvégén kezdtem el izgulni, amikor tudtam, hogy közel van a győzelem” – nyilatkozta Hood.
Amikor arról kérdezték, mit szól ahhoz, hogy a negyeddöntőbe jutás révén már 100 ezer fontja van a leendő étteremnyitáshoz, azt felelte:
ki kér egy kis kínait?
Szintén bejutott a negyeddöntőbe a lengyel Krzysztof Ratajski, aki a 25. kiemelt Luke Woodhouse-t győzte le 4-2-re, míg az ötödik helyen rangsorolt Jonny Clayton az eddig Hoodhoz hasonlóan meglepetésembernek számító Andreas Harryssont állította meg szintén 4-2-vel.