A címvédő Littler kiejtette a korábbi világbajnokot, majd beszólt a szurkolóknak

A címvédő Luke Littler és Ryan Searle is negyeddöntőbe jutott a PDC-dartsvilágbajnokságon.

Littler a 2018-as világbajnok Rob Cross ellen vívta a nyolcaddöntőt, és először vesztett játszmát az idei vébén, amikor ellenfele elvitte a második szettet.

A címvédő egyből rákapcsolt, és félelmetesen jól dobált a harmadik játszmában, egy 13, egy 11 és egy 12 nyilas leget, valamint 125,25-ös átlagot – egy játszmára lebontva ez a rekord az idei vébén! – produkálva ismét átvette a vezetést.

Littlernek a negyedik szettben is volt egy 11 nyilas lege, és úgy tűnt, simán bevitorlázik a nyolc közé. Az ötödik szettben azonban a döntő leget Cross egy 126-os kiszállóval elvitte, és ezzel versenyben maradt.

A hatodik játszmában Cross 2-1-re vezetett és szettnyila volt, ám elrontotta a dupla 20-at, Littler viszont elsőre kiszállt 40-ről, és ezzel kiharcolta a döntő leget. Ahol már felülkerekedett a címvédő, aki 106,58-as átlaggal, 17 180-at dobva jutott tovább.

A meccs utáni interjúban pedig nem volt rest üzenni azoknak a szurkolóknak, akik fújolták meccs közben.

Nem zavart, egyáltalán nem. Srácok, ti fizettetek a jegyért, ezzel hozzájárultok a pénzdíjamhoz, úgyhogy köszönöm. (…) Senki nem akarta, hogy nyerjek, de nekik is bizonyítottam most.

Most lesz két szabadnapom, de maradok Londonban, és újév napján újra itt leszek a színpadon” – nyilatkozta a 18 éves Littler.

Szintén ott van a nyolc között a világranglistán 20. Searle, aki szettveszteség nélkül jutott élete első vb-negyeddöntőjébe, miután 4-0-ra elsöpörte James Hurrellt. Searle 100,57-es átlagot dobált össze, és egészen parádésan, ötven százalékkal kiszállózott.

Búcsúzott a tornától az első fordulóban Kovács Patrikot kiejtő 4-3, akinek karácsonykor hunyt el a nagyapja, így érthetően meglehetősen zaklatott lelkiállapotban játszott Josh Rock ellen, akitől csak egy játszmát tudott elvenni.

Szintén kizúgott a kétszeres vb-elődöntős Nathan Aspinall, aki 3-2-re vezetett, ám a holland Kevin Doets az utolsó két játszmában egyetlen leget sem engedett neki.

