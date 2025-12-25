Az év egyik legabszurdabb eltiltását hozta össze a hokis, aki megharapta a vonalbírót

Az év egyik legbizarrabb eltiltását hozta össze Molnár Bálint, a Budapesti Jégkorong Akadémia HC hokisa.

A BJAHC Gyergyó elleni Erste Liga-meccse menthetetlenül sodródott a hosszabbítás felé, amikor a rendes játékidő utolsó percében Molnár megharapta a vonalbírót.

Az incidens idején nem szabtak ki büntetést, mivel a vonalbíró a rendes játékidő végén, a hosszabbítás előtt jelentette a játékvezetőknek, amikor látta a harapás okozta zúzódást a karján.

A mérkőzést követően az esetet jelentették a Fegyelmi Bizottságnak” – idézi a Fegyelmi Bizottság közleményét a Jégkorongblog.

Az esetről készült felvételen az látható, hogy Molnár egy kapu előtti kavarodás végén elkapja a gyergyói Dallas Gerads nyakát, majd jönnek a bírók, hogy megbékítsék a feleket, és a hazai hokis egy harapással zárja le a civakodást.

A Fegyelmi Bizottság az indoklásában megemlíti, hogy egy harapás mindig szándékos, és az esetet a hirtelen felindulás kategóriába sorolta. Molnár négymeccses eltiltást kapott, így legkorábban január 4-én léphet ismét jégre.

A Gyergyó elleni talákozót végül a hosszabbításban 3-2-re elvesztő csapata sem úszta meg, mivel Molnár cselekedete miatt 800 eurós (nagyjából 310 ezer forint) pénzbüntetéssel sújtották.

A BJAHC 20 meccsen szerzett 22 pontjával a 7. helyen áll a kilenccsapatos Erste Ligában.