Döntött a kormány: 2026-ban is 125 milliárd forint mehet látványsportos taóra

Összesen 125,2 milliárd forint lesz a látványcsapatsportok támogatását szolgáló taoprogram 2026-os keretösszege

– derül ki a december 23-án közzétett Magyar Közlönyből. A kormány rendelete ugyanis nem módosította a 2025-ös számot, kizárólag a belső elosztáshoz nyúlt hozzá.

Ennek nyomán építési beruházásokra 5 milliárd forinttal kevesebbet (30 helyett 25-öt) hívhatnak le a klubok és szövetségek, ám a működési támogatások mértéke éppen ennyivel, 94-ről 99 milliárdra nő.

Ugyanabben a Magyar Közlönyben jelent meg a rendelet az önkormányzati szolidaritási hozzájárulások összegéről is: