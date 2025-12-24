Kilencvennyolc milliárdot fizettet be a kormány Budapesttel jövőre

Kilencvennyolc milliárd forintot kell önkormányzati szolidaritási hozzájárulásként befizetnie az államkasszába 2026-ban Budapestnek – írja a Magyar Közlöny alapján a HVG. A lap hozzáteszi, hogy emellett mind a huszonhárom kerületnél szerepel még 1,2 és 6 milliárd forint közötti fizetési kötelezettség.

Ugyanakkor a friss rendelet alapján a kisebb önkormányzatok felmentést kapnak a befizetés alól: azok a helyhatóságok, amelyeknek a kalkulált kötelezettsége nem haladja meg az 50 millió forintot, megússzák az extra terhet.

Az újság mindemellett arról ír: hogy a közlönynek e számában részletes kormányrendelet jelent meg arról, hogy miként alkalmazzák a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtását szabályozó jogszabályt. Ez már csak azért is érdekes, mert a Fővárosi Közgyűlés elutasítja ezt a megoldást.