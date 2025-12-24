karácsony gergelybudapest2026költségvetés
Belföld

Kilencvennyolc milliárdot fizettet be a kormány Budapesttel jövőre

Adrián Zoltán / 24.hu
Karácsony Gergely főpolgármester tüntet a kormányzati megszorítások ellen
24.hu
2025. 12. 24. 14:46
Adrián Zoltán / 24.hu
Karácsony Gergely főpolgármester tüntet a kormányzati megszorítások ellen

Kilencvennyolc milliárd forintot kell önkormányzati szolidaritási hozzájárulásként befizetnie az államkasszába 2026-ban Budapestnek – írja a Magyar Közlöny alapján a HVG. A lap hozzáteszi, hogy emellett mind a huszonhárom kerületnél szerepel még 1,2 és 6 milliárd forint közötti fizetési kötelezettség.

Ugyanakkor a friss rendelet alapján a kisebb önkormányzatok felmentést kapnak a befizetés alól: azok a helyhatóságok, amelyeknek a kalkulált kötelezettsége nem haladja meg az 50 millió forintot, megússzák az extra terhet.

Az újság mindemellett arról ír: hogy a közlönynek e számában részletes kormányrendelet jelent meg arról, hogy miként alkalmazzák a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtását szabályozó jogszabályt. Ez már csak azért is érdekes, mert a Fővárosi Közgyűlés elutasítja ezt a megoldást.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Videón, ahogy víznyelőbe borul egy lakóhajó Angliában
Influenza: 46 ezren fordultak orvoshoz a múlt héten
Így úszható meg a karácsonyi túlzabálás és a vele járó plusz kilók
310 ezres fizetésért keresnek gyermekfelügyelőt a Szőlő utcai javítóintézetbe
Molnár Áron a Loupe tüntetésén a szabad közterekért, a tiszta közbeszédért, levegőért.
Gulyás „gerinctelen” Gergelynek üzent karácsonyi videójában Molnár Áron
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik