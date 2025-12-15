sportamerikai sportokamerikaifutballnfl
Az NFL legnagyobb sztárja horrorsérüléssel zárta az idényt, lemarad a Chiefs a rájátszásról

2025. 12. 15. 12:11
Súlyos térdsérülést szenvedett a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) sztárjátékosa, Patrick Mahomes a Los Angeles Chargers elleni csoportrangadón.

Az irányító az utolsó percekben sérült meg, miután egy védő hátulról ráugrott a lábára. Az MR-vizsgálatok később megerősítették, amit elsőre is gyanítottak, miszerint elszakadt az elülső keresztszalagja. Ezzel Mahomes számára véget ért az idény, de jó eséllyel 2026-ban is csak az év második felében játszhat, addig pedig minden bizonnyal egy műtét és hosszú rehabilitáció vár rá.

Egyébként is fájhat a Kansas City szíve, mert a bukdácsoló idény miatt a 16-13-as vereség egyben azt is jelentette, hogy nem jött össze a play-off. Mióta Mahomes a Chiefs kezdőirányítója, még nem fordult elő a csapattal, hogy az alapszakasszal véget érjen a szezon is.

