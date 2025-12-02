Golovin: Olyan volt, mintha bemelegítés nélkül indultunk volna el erre a meccsre

Golovin Vlagyimir szerint az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott az első félidőben nem tartotta be az előzetesen megbeszélteket, ezért került háromszor is négygólos hátrányba az újonc Svájc ellen a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon.

Amit megbeszéltünk, abból semmit nem tartottunk be az első félidőben. Ez abból adódott, hogy egy kicsit összezavarodtunk, olyan volt, mintha bemelegítés nélkül indultunk volna el erre a mérkőzésre

– fogalmazott a szakvezető az MTI-nek a 32-25-re megnyert csoportmeccset követően. Rámutatott: egy kis szerencse, egy védés és egy jó megoldás támadásban, majd egy könnyű gól is segítette, hogy végül elkapják a fonalat, ugyanakkor volt olyan is, amikor emberelőnyben két lövést is elrontottak üres kapura a játékosai.

„A kulcskérdés az volt, hogy a szünetben meg tudjuk-e nyugtatni a lányokat, hogy azt kell csinálni, amit megbeszéltünk, és ezt a második félidőben muszáj lesz végrehajtani.

Tudtuk, hogy a svájciak hét emberrel próbálják megoldani az egész mérkőzést, márpedig ez nem olyan egyszerű ezen a szinten. Amikor elfáradtak, nagyon komoly tempót diktáltunk és könnyebb lett a mérkőzés.

Márton Gréta szerint a magyar csapatnak teljesen más arcát kellett mutatnia a második félidőben.

„Az első félidő nem úgy alakult, ahogy előzetesen készültünk. Rossz volt látni, hogy egygólos hátrányban megyünk a szünetre, és teljesen új arcunkat kellett mutatnunk a második játékrészre, hogy le tudjuk győzni Svájcot” – nyilatkozta a meccs után az MTI-nek a Ferencváros balszélsője.

Azt éreztem, hogy nagyon magabiztosan kezdtek, és ezzel talán meg is leptek minket, mert magunkon azt láttam, hogy talán nem voltunk annyira lelkesek, mint ők.

A mérkőzés során ahogy jöttek a góljaink, egy kicsit magabiztosabbá váltunk, és a második félidő elején tudtunk is fordítani. Örülök, hogy onnantól viszonylag sok gólt közé tudtunk tenni a végére” – magyarázta Márton.

Hozzátette: jó volt látni, hogy mélyről is vissza tudtak kapaszkodni, ez mutatja a csapat erejét, viszont nagyon nagy tanulság is egyben ez a találkozó, hogy nem szabad a következő ellenfeleket ennyire elengedni, mert megeshet, hogy utána nem tudnak majd visszazárkózni.

Mint rávilágított, rengeteg tanulsága van a mérkőzésnek, a beálló körüli védekezésen kell a legtöbbet javítaniuk, és bízik benne, hogy ha ez sikerül, akkor a kapusaiknak is többet tudnak segíteni.

A magyar együttes Szenegál, Irán és Svájc legyőzésével, százszázalékos teljesítménnyel zárta a csoportkört, és a maximális négy pontot viszi magával a rotterdami középdöntőbe, ahol szerdán Románia ellen kezdi szereplését.

A középdöntő menetrendjéről itt írtunk részletesen.

Márton Gréta szerint szerdán mindenféleképpen egy teljesen más, agresszív magyar válogatottra lesz szükség, amely csúszik-mászik minden labdáért, mert „nekünk mindig az az erősségünk, hogy nem egyénileg, hanem csapatként vagyunk nagyon jók”.