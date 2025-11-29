Bordás Réka példamutató sportszerűséget mutatott a világbajnokságon

A magyar válogatott 47-13-ra legyőzte Iránt a női kézilabda-világbajnokság csoportkörének második fordulójában.

Ugyan nem volt durva a meccs, több balszerencsés baleset is érte a mieinket, Tóvizi Petrának a torkát, Klubjer Katrinnak az orrát ütötték meg az ázsiaiak. Mégsem a magyarok szenvedtek sérülést a mérkőzésen, hanem Nastaran Koudzarifarahani, aki a második percben úgy összeütközött Kuczora Csengével, hogy alig tudott lábra állni. Társai megpróbálták lekísérni, de végül a magyarok közül Bordás Réka pattant oda és az ő segítségével hagyta el a pályát a pórul járt iráni. A jelenetet ezen a linken lehet megnézni.

10 fotó

A magyar csapat győzelméhez egy pillanatig sem fért kétség, öt percig gólt sem kapott, ráadásul nagyjából percenként betalált. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a legerősebb csapatával kezdte a meccset, de olyan tempóban nőtt a távolság, hogy nyugodtan cserélgethette a játékosokat. A győzelemmel biztosan középdöntősök leszünk a vébén, az utolsó csoportmérkőzésen Svájc ellen játszik majd, a továbbvitt pontok tekintetében a torna eddigi legfontosabb mérkőzése lesz.