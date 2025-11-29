sportkézilabdanői kézilabdanői kézilabda vb 2025
Bordás Réka példamutató sportszerűséget mutatott a világbajnokságon

Szigetváry Zsolt / MTI
admin Aranyossy Áron
2025. 11. 29. 21:52
Szigetváry Zsolt / MTI

A magyar válogatott 47-13-ra legyőzte Iránt a női kézilabda-világbajnokság csoportkörének második fordulójában.

Ugyan nem volt durva a meccs, több balszerencsés baleset is érte a mieinket, Tóvizi Petrának a torkát, Klubjer Katrinnak az orrát ütötték meg az ázsiaiak. Mégsem a magyarok szenvedtek sérülést a mérkőzésen, hanem Nastaran Koudzarifarahani, aki a második percben úgy összeütközött Kuczora Csengével, hogy alig tudott lábra állni. Társai megpróbálták lekísérni, de végül a magyarok közül Bordás Réka pattant oda és az ő segítségével hagyta el a pályát a pórul járt iráni. A jelenetet ezen a linken lehet megnézni.

A magyar csapat győzelméhez egy pillanatig sem fért kétség, öt percig gólt sem kapott, ráadásul nagyjából percenként betalált. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a legerősebb csapatával kezdte a meccset, de olyan tempóban nőtt a távolság, hogy nyugodtan cserélgethette a játékosokat. A győzelemmel biztosan középdöntősök leszünk a vébén, az utolsó csoportmérkőzésen Svájc ellen játszik majd, a továbbvitt pontok tekintetében a torna eddigi legfontosabb mérkőzése lesz.

Végeredmény – női világbajnokság, csoportkör, 2. forduló, B csoport:

Magyarország-Irán 47-13 (27-7)

‘s-Hertogenbosch, v.: Budzak, Zahradnik (szlovákok)

lövések/gólok: 61/47, illetve 39/13

gólok hétméteresből: 4/3, illetve 2/1

kiállítások: -, illetve 6 perc

Magyarország: Janurik – Grosch 1, Klujber 5, Vámos 2, Tóvizi 2, Kuczora 3, Márton 9, cserék: Bordás 1, Simon 3, Csíkos 2, Albek 6, Hársfalvi 7, Falusi-Udvardi 3, Faragó Lea 2, Szmolek 1, Bukovszky

korábban: Svájc-Szenegál 25-24 (14-13)

A csoport állása:

1. Magyarország 4 pont (73-30),

2. Svájc 4 (59-33),

3. Szenegál 0 (41-51),

4. Irán 0 (22-81)

