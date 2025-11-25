Erősorrend a vb előtt: így látják külföldön a kéziválogatottat

A magyar női kézilabda-válogatott a hetedik helyre került a szerdán kezdődő világbajnokság erősorrendjében, amelyet a Handball-Planet.com szakportál állított össze.

A kedden nyilvánosságra hozott összeállításból kiderül, hogy a szakportál az olimpiai és Európa-bajnok norvégok végső sikerét jósolja, a második helyen pedig a dánok szerepelnek.

Eszerint a vb-címvédő franciák ezúttal nem jutnak döntőbe.

A december 14-ig tartó, holland-német közös rendezésű világbajnokságon 32 csapat szerepel, a négyes csoportokból az első három helyezett jut a középdöntőbe. Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott célja a legjobb hat közé jutás. Klujber Katrinék csütörtökön Szenegállal, szombaton Iránnal, hétfőn pedig Svájccal találkoznak – egyaránt 20.30-tól – a hollandiai ‘s-Hertogenbosch-ban.

Az erősorrend első 10 helyezettje