Benedek Gábor a legidősebb élő olimpiai bajnok

Szigetváry Zsolt / MTI
Benedek Gábor olimpiai bajnok magyar öttusázó, a magyar öttusasport elsõ világbajnoka (b) és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a Világraszóló bajnokaink - 177 mesés gyõzelem címû interaktív olimpiatörténeti kiállítás megnyitóján a Millenáris Parkban 2021. július 20-án.
2025. 11. 24. 08:50
Kilencvenkilenc éves korában elhunyt Nyikita Szimonjan a legidősebb olimpiai aranyérmes,

Az egykori labdarúgó a szovjet válogatottal a melbourne-i ötkarikás játékokon nyert aranyérmet, október 12-én töltötte be 99. életévét. Még októberben a legidősebb olimpiai bajnokká vált, miután a francia kerékpáros, Charles Coste meghalt. Szimonjan az orosz szövetség közlése szerint csütörtökön rosszul lett, kórházba szállították, vasárnap pedig elhunytl. Az egykori csatár négyszeres szovjet bajnok, a Szpartak Moszkvában 160 góllal máig csúcstartó és háromszor volt a szovjet bajnokság legeredményesebb játékosa.

Így lett Benedek Gábor a legidősebb, jelenleg is élő olimpiai aranyérmes. Az 1927. március 23-án öttusázó Helsinkiben csapatban arany-, egyéniben pedig ezüstérmet nyert.

A mindenkori legidősebb olimpiai bajnok Keleti Ágnes volt, az ötszörös ötkarikás győztes tornász január 2-án tegy héttel a 104. születésnapja előtt távozott az élők sorából.

A lefitymált szovjet csapat akkorát focizott a britek ellen, hogy otthon úgy fogadták a játékosokat, mint a Vörös Hadsereg győztes katonáit

