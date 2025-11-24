Benedek Gábor a legidősebb élő olimpiai bajnok

Kilencvenkilenc éves korában elhunyt Nyikita Szimonjan a legidősebb olimpiai aranyérmes,

Az egykori labdarúgó a szovjet válogatottal a melbourne-i ötkarikás játékokon nyert aranyérmet, október 12-én töltötte be 99. életévét. Még októberben a legidősebb olimpiai bajnokká vált, miután a francia kerékpáros, Charles Coste meghalt. Szimonjan az orosz szövetség közlése szerint csütörtökön rosszul lett, kórházba szállították, vasárnap pedig elhunytl. Az egykori csatár négyszeres szovjet bajnok, a Szpartak Moszkvában 160 góllal máig csúcstartó és háromszor volt a szovjet bajnokság legeredményesebb játékosa.

Így lett Benedek Gábor a legidősebb, jelenleg is élő olimpiai aranyérmes. Az 1927. március 23-án öttusázó Helsinkiben csapatban arany-, egyéniben pedig ezüstérmet nyert.

A mindenkori legidősebb olimpiai bajnok Keleti Ágnes volt, az ötszörös ötkarikás győztes tornász január 2-án tegy héttel a 104. születésnapja előtt távozott az élők sorából.