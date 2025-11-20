vívásujvári biankaszexuális visszaélés
Szexuális viszonyt folytatott kiskorú tanítványával a 60 éves békéscsabai vívóedző

A most 19 éves Ujvári Bianka arcát és nevét vállalva beszélt arról az RTL Fókusz című műsorában, hogy amikor egy békéscsabai klubban vívott 14 évesen, 60 éves edzője szexuálisan kihasználta őt.

Azért vállaltam arccal és névvel, mert fontosnak tartom, hogy az áldozatok azt érezzék, nincsenek egyedül, és a szégyenérzet elmúljon bennük, mert nem a bántalmazottnak kellene szégyellnie magát, hanem a bántalmazónak

– mondta az RTL-nek.

Bianka nehéz körülmények közül érkezett, többször is kiemelték családjából, örült, amikor bekerült a vívóközegbe. A riport szerint nem volt különösebben tehetséges, a válogatottba sem került be, a szóban forgó edző – akinek az adásban kisípolták a nevét – azonban külön figyelmet szentelt neki, Gyulára vitte át rendszeresen egy panzióba. Bianka azt mondta,

kapcsolatnak nem nevezné, ami köztük volt, sokkal inkább visszaélésnek.

Egy neve elhallgatását kérő nő arról beszélt a riportban, nem Biankáé volt az egyedüli eset, azonban a sportvezető mindig a helyén maradt, a tanítványok mentek el a klubtól. A férfi mindig a nehéz sorban lévő lányokat szemelte ki magának.

Ujvári Bianka bepanaszolta a klubnál az edzőt, aki másik városba került, ahol egyből a hónap legjobb utánpótlás-szakemberének választották. Bianka ezután a vívószövetséghez fordult, ügyvédet fogadott, nyomozás indult és az edzőt öt évre eltiltották, de ő azonnal megtámadta a döntést – az ügy jelenleg is zajlik.

A vád kiskorú veszélyeztetése. Eredetileg szexuális visszaélés volt, majd ezt átminősítették

– mondta az RTL-nek Krajcsovicz Anita, ügyvéd, aki azt is elárulta, hogy az ügyészség menet közben súlyosabb szankciót kért a vádiratban, aminek letöltendő börtönbüntetés is lehet a vége. Krajcsovicz szerint nem elég visszatartó erejűek a szexuális visszaélésekben kiosztott büntetések, ezért is lehetne precedenst teremtő ez az eset.

Ujvári Bianka azt mondta, hogy amikor véget ért a viszonya az edzővel, akkor a férfi arra kérte, hogy csábítson el egy másik 60 éves embert. A lánynak öngyilkos gondolatai voltak, mire a férfi azt mondta neki:

Ha megölöm magam, akkor a Körösbe dobjam be a telefonomat, hogy ne tudja meg senki, hogy miatta történt

– mondta Bianka, aki szerint végig azt éreztette vele a férfi, hogy az élete nem számít, csak az, hogy az edző ne kerüljön bajba.

Az RTL megkereste az edzőt is, aki az ügyvédjén keresztül, közleményben reagált, miszerint sem a védelem, sem a vádlott nem kíván nyilatkozni a büntetőeljárás jogerős lezárásáig. Ujvári Bianka vallomásában szerintük ellentmondások vannak, ezt és az egyéb körülményeket az eljáró bíróság feladata vizsgálni. Az ügy a tervek szerint november 28-án folytatódik a gyulai járásbíróságon.

