„Itt az idő, hogy meghallgassátok a játékosokat!” – közös tiltakozásba kezdtek a világ legjobb kézilabdázói

A világ legjobb kézilabdázói közös tiltakozásba kezdtek.

A kézilabdajátékosok érdekvédelmi szövetsége hozta tető alá azt a videót, ahol jobbnál jobb játékosok, igazi sztárok beszélnek arról, hogy túlhajszolja őket a versenynaptár. Az összevágott felvételen sorolják, milyen testi és lelki terhekkel jár az élsport, de ideje, hogy meghallgassák őket is azok, akik a döntéseket hozzák.

„Tiszteld a kézilabdázókat! Hallatjuk a hangunkat, ott kell lennünk, ahol a döntéseket meghozzák! Már korábban is elmondtuk, hogy túl sok a mérkőzés, a játékosok pedig nem gépek. A fizikai és a mentális nyomás egyre növekszik, és nagyon kevés idő van a pihenésre. A versenynaptár tele, a játékosok kimerültek. A kézilabda kemény, ami része a sportnak, de túl sok a sérülés, és túl sokan szenvednek a folyamatos nyomástól.

Megérdemeljük, hogy az életünkben legyen helye a családnak, megérdemeljük a jogot és a lehetőséget a nőknek, hogy kézilabdázóként családot alapítsanak. A játékosok terheltsége növekszik, és az idények közötti szünet túl rövid. A döntéseket a játékosok meghallgatása nélkül hozzák meg. Nemcsak a részei vagyunk a játéknak, hanem a szíve is!

Tiszteletet akarunk, és a helyet a döntések asztalánál. Az Európai Kézilabdázók Uniója a játékosokért beszél. Egységesek vagyunk, megérdemeljük, hogy meghallgassanak minket. Itt az idő, hogy meghallgassátok a játékosokat!”

– hallható a videóban.

Magyar érdekeltség is van a felvételen, mert Ligetvári Patrik is megszólal, de a Győrből Dione Housheer, Kristina Jörgensen, Tjasa Stanko, Helena Elver, a Fradiból pedig Emily Bölk is hallható.