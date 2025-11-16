Lendült a balos, 16. másodperces KO-t hozott a UFC-gála New Yorkban

Mindössze 16 másodperc után véget Benoit Saint Denis és Beneil Dariush mérkőzése a UFC 322-n, amit New Yorkban rendeztek.

A bunyó elején Dariush rúgta ki ellenfele lábát, Saint Denis azonban előbb lábfogással próbálkozott ebben a helyzetben, majd felpattant, a bal kezével kétszer előbb felütéssel találta el ellenfele állát, majd egy bal horgot is bevitt, ami után az amerikai arccal előre a földre zuhant. BSD ezután még a földön is csépelni kezdte riválisát, de a mérkőzésvezető gyorsan közbelépett és véget is ért a meccs.

Ideje visszavinni az övet Franciaországba, ha megkapnám a lehetőséget, az óriási öröm lenne számomra. Bármilyen akadályt leküzdök, amit a UFC az utamba állít. Egy övet haza akarok vinni Franciaországba, legyen szó a BMF-ről, vagy a könnyűsúlyú bajnoki címről

– idézi az RMC Saint Denis-t.

BENOÎT SAINT DENIS ÉTEINT DARIUSH EN 15 SECONDES !!! 🤯 pic.twitter.com/GADLxXqCZA — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) November 16, 2025



A gála főmérkőzésén Iszlam Mahacsev egy második súlycsoportban is bajnok lett, ezúttal váltósúlyban, miután domináns teljesítménnyel, egyhangú pontozással verte Jack Della Maddalenát. Utóbbi 2016 óta nem veszített a ketrecben, most azonban tehetetlen volt a dagesztánival szemben.