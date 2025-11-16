benoit saint denisketrecharcufc
Sport

Lendült a balos, 16. másodperces KO-t hozott a UFC-gála New Yorkban

Jeff Bottari/Zuffa LLC
admin Futó Csaba
2025. 11. 16. 11:01
Jeff Bottari/Zuffa LLC

Mindössze 16 másodperc után véget Benoit Saint Denis és Beneil Dariush mérkőzése a UFC 322-n, amit New Yorkban rendeztek.

A bunyó elején Dariush rúgta ki ellenfele lábát, Saint Denis azonban előbb lábfogással próbálkozott ebben a helyzetben, majd felpattant, a bal kezével kétszer előbb felütéssel találta el ellenfele állát, majd egy bal horgot is bevitt, ami után az amerikai arccal előre a földre zuhant. BSD ezután még a földön is csépelni kezdte riválisát, de a mérkőzésvezető gyorsan közbelépett és véget is ért a meccs.

Ideje visszavinni az övet Franciaországba, ha megkapnám a lehetőséget, az óriási öröm lenne számomra. Bármilyen akadályt leküzdök, amit a UFC az utamba állít. Egy övet haza akarok vinni Franciaországba, legyen szó a BMF-ről, vagy a könnyűsúlyú bajnoki címről

– idézi az RMC Saint Denis-t.


A gála főmérkőzésén Iszlam Mahacsev egy második súlycsoportban is bajnok lett, ezúttal váltósúlyban, miután domináns teljesítménnyel, egyhangú pontozással verte Jack Della Maddalenát. Utóbbi 2016 óta nem veszített a ketrecben, most azonban tehetetlen volt a dagesztánival szemben.

Kapcsolódó
Tömegbunyóval ért véget az amerikaiak barátságos meccse
A labdán vesztek össze a játékosok.

Ajánlott videó

Kis híján ráfázott a Rossi-csapat a célfutballra, de az írek ellen nem ez számít majd

Friss

Népszerű

Összes
„Hogyha ennyitől félnek az emberek, akkor már elbukott az ország”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik