Csupán egy félidőn át remekelt Metzben a Debrecen kézicsapata

Derencsényi István / MTI
Vámos Petra
24.hu
2025. 11. 15. 19:55
Derencsényi István / MTI
Vámos Petra
A Debrecen 33-26-ra kikapott a két magyar játékossal felálló francia Metz HB vendégeként a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének nyolcadik fordulójában.

A Metz – amely egy hete 35-30-ra nyert Debrecenben –, ezúttal 4-1-gyel kezdett, negyedóra után 9-6-ra vezetett. A magyar csapat azonban egy 3-0-s sorozattal utolérte riválisát (9-9), és bár többször is közel állt ahhoz, hogy akár a vezetést is átvegye, végül 13-12-es hátránnyal mehetett szünetre.

A fordulás után már nem tudta magát ilyen jól tartani a Debrecen: 17-13-ra meglépett a Metz, amely ezt követően sem lassított, 28-18-nál elérte a kétszámjegyű különbséget. Noha ebből a végjátékban faragtak a hajdúságiak, a magabiztos hazai sikert nem fenyegette veszély.

Sarah Bouktit kilenc góllal, Johanna Bundsen 13 védéssel járult hozzá a Metz győzelméhez. Albek Anna háromszor talált be, Vámos Petra ezúttal nem volt eredményes. A Debrecenben Juhász Kata és Szabó Nina egyaránt négy gólt szerzett.

Kézilabda, Bajnokok Ligája, A csoport, 8. forduló

Metz HB (francia) – DVSC Schaeffler 33-26 (13-12)

(MTI)

