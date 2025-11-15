Csupán egy félidőn át remekelt Metzben a Debrecen kézicsapata

A Metz – amely egy hete 35-30-ra nyert Debrecenben –, ezúttal 4-1-gyel kezdett, negyedóra után 9-6-ra vezetett. A magyar csapat azonban egy 3-0-s sorozattal utolérte riválisát (9-9), és bár többször is közel állt ahhoz, hogy akár a vezetést is átvegye, végül 13-12-es hátránnyal mehetett szünetre.

A fordulás után már nem tudta magát ilyen jól tartani a Debrecen: 17-13-ra meglépett a Metz, amely ezt követően sem lassított, 28-18-nál elérte a kétszámjegyű különbséget. Noha ebből a végjátékban faragtak a hajdúságiak, a magabiztos hazai sikert nem fenyegette veszély.

Sarah Bouktit kilenc góllal, Johanna Bundsen 13 védéssel járult hozzá a Metz győzelméhez. Albek Anna háromszor talált be, Vámos Petra ezúttal nem volt eredményes. A Debrecenben Juhász Kata és Szabó Nina egyaránt négy gólt szerzett.

Kézilabda, Bajnokok Ligája, A csoport, 8. forduló Metz HB (francia) – DVSC Schaeffler 33-26 (13-12)

(MTI)