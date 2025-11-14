Kézilabda: Győrben tényleg van Bombac-ügy, de még vizsgálják

Amint arról beszámoltunk, a Kisalföld szerint az ETO University vezetése a továbbiakban nem számít a férfi kézilabdacsapat kulcsemberének, a szlovén válogatott irányító Dean Bombacnak a játékára.

Ezt erősítette meg a Bal Kapufa Ultrák (BKU) csoportja, amely nyílt levelében azt írta: úgy tudja, hogy Bombacot 2025. november 10-én indoklás nélkül felfüggesztették és felmentették az edzéseken, plusz a meccseken való részvételtől.

Emiatt az ultracsoport jelezte, hogy amíg nem kapnak megnyugtató visszajelzést, a meccseken való szurkolásukat felfüggesztik.

ETO: no comment

A két írás hatására a klub közleményt adott ki, amelyben elismerték, hogy van probléma, de a szurkolók türelmét és megértését kérve jelezték, hogy a folyamatban lévő ügyet annak lezárásáig ezúttal sem kommentálják.

„Klubunk a szurkolók, valamint az eddigi és a jövőbeni buzdításuk iránti tisztelet jegyében a jelenlegi, Dean Bombac kapcsán felmerült ügyben, a folyamatban lévő sportszakmai kérdések felülvizsgálatának lezárulta után személyes egyeztetésre hívja a szurkolói csoport képviselőit, hogy elsőként velük ismertesse a döntést, amelyet a keret átalakítása kapcsán fogunk meghozni” – olvasható.

Egyetem: majd a klub válaszol

Ugyancsak közleményt adott ki a Széchenyi Egyetem, amely azt írta, hogy az ETO University Handball Team férfi kézilabdacsapat szakmai munkáját a klub menedzsmentje látja el és az egyetem többségi tulajdonosként tiszteletben tartja a klub szakmai autonómiáját, valamint nem kíván beavatkozni a napi működésbe vagy a játékosokat érintő döntésekbe.

A szurkolók által felvetett kérdésekre, észrevételekre minden esetben a klub vezetése tud hiteles és részletes választ adni.

