botránydean bombaceto universitykézilabda
Sport

Kézilabda: Győrben tényleg van Bombac-ügy, de még vizsgálják

Krizsán Csaba / MTI
24.hu
2025. 11. 14. 14:14
Krizsán Csaba / MTI
Az egyértelmű, hogy Dean Bombac körül akad probléma az ETO University férfi kézilabdacsapatánál, de se a klub, se a Széchenyi Egyetem vezetősége nem ment bele mélyebben a történtekbe. A szlovén válogatott irányítóval kapcsolatban előbb a Kisalföld, majd ehhez kapcsolódóan a Bal Kapufa Ultrák (BKU) csoportja írta meg, hogy hogy a klub nem számít rá. Ugyan péntek kora délutánig két közlemény is megjelent, de konkrétum egyikben sem olvasható. Tehát van probléma, csak még titok, hogy miről van szó.

Amint arról beszámoltunk, a Kisalföld szerint az ETO University vezetése a továbbiakban nem számít a férfi kézilabdacsapat kulcsemberének, a szlovén válogatott irányító Dean Bombacnak a játékára.

Ezt erősítette meg a Bal Kapufa Ultrák (BKU) csoportja, amely nyílt levelében azt írta: úgy tudja, hogy Bombacot 2025. november 10-én indoklás nélkül felfüggesztették és felmentették az edzéseken, plusz a meccseken való részvételtől.

Emiatt az ultracsoport jelezte, hogy amíg nem kapnak megnyugtató visszajelzést, a meccseken való szurkolásukat felfüggesztik.

ETO: no comment

A két írás hatására a klub közleményt adott ki, amelyben elismerték, hogy van probléma, de a szurkolók türelmét és megértését kérve jelezték, hogy a folyamatban lévő ügyet annak lezárásáig ezúttal sem kommentálják.

„Klubunk a szurkolók, valamint az eddigi és a jövőbeni buzdításuk iránti tisztelet jegyében a jelenlegi, Dean Bombac kapcsán felmerült ügyben, a folyamatban lévő sportszakmai kérdések felülvizsgálatának lezárulta után személyes egyeztetésre hívja a szurkolói csoport képviselőit, hogy elsőként velük ismertesse a döntést, amelyet a keret átalakítása kapcsán fogunk meghozni” – olvasható.

Egyetem: majd a klub válaszol

Ugyancsak közleményt adott ki a Széchenyi Egyetem, amely azt írta, hogy az ETO University Handball Team férfi kézilabdacsapat szakmai munkáját a klub menedzsmentje látja el és az egyetem többségi tulajdonosként tiszteletben tartja a klub szakmai autonómiáját, valamint nem kíván beavatkozni a napi működésbe vagy a játékosokat érintő döntésekbe.

A szurkolók által felvetett kérdésekre, észrevételekre minden esetben a klub vezetése tud hiteles és részletes választ adni.

Az ETO University Handball Team férfi kézilabdacsapat szakmai munkáját a klub menedzsmentje látja el. Többségi tulajdonosként egyetemünk tiszteletben tartja a klub szakmai autonómiáját, és nem kíván beavatkozni a napi működésbe vagy a játékosokat érintő döntésekbe. A szurkolók által felvetett kérdésekre, észrevételekre minden esetben a klub vezetése tud hiteles és részletes választ adni” – írta a közleményt nyilvánosságra hozó Kisalföld.

Kapcsolódó
Áll a bál a győri kézilabdában: a Bombac-ügy miatt nem mennek mérkőzésre az ultrák
A Bal Kapufa Ultrák szurkolói csoport úgy tudja, a szlovén irányítót november 10-én indoklás nélkül felfüggesztették.

Ajánlott videó

Szoboszlai katartikus góljával vetkőztük le a magyar átkot – a Rossi-csapat már rutinos az élet-halál meccseken

Friss

Népszerű

Összes
„A birodalmak mindig a jószándékú diktátort keresik” – interjú Karen Hao MI-szakértővel
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik