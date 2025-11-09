„Amikor legközelebb Szegedre jövök, valaki hiányozni fog” – megható sorokkal búcsúzott Dean Bombac a kézirangadó közben elhunyt Dobozi Ivánról

Tragédiával végződött a Szeged-Veszprém férfi kézilabda bajnoki csúcsrangadó, ugyanis a csarnokban rosszul lett Dobozi Iván, a szegediek technikai vezetője, akinek nem sikerült megmenteni az életét.

A 68 évesen elhunyt Dobozi Ivánra vasárnap gyertyagyújtással emlékeztek a szegedi csarnok, a PICK Aréna előtt.

„Ivánt rengetegen szerették. Sok-sok üzenetet kaptunk, nehéz lenne felsorolni mindenkit, de többek között Danijel Andjelkovic, Niko Mindegia, Nik Henigman, Antonio Pribanic, Fero Sulc, Mirko Alilovic, Vladimir Osmajic, Matej Gaber, Vladimir Vranjes, Tenke Endre, Bartalos Zoltán, Buday Ferenc, Habuczki Tamás, Yunier Noris, Árvai Béla, Józsa Máté is őszinte részvétét fejezte ki. A megemlékezésen ott volt Tamás Sándor, Zubai Szabolcs, Berta Róbert, Bajusz Sándor, Vadkerti Attila, Balogh Zsolt, Buday Dániel is” – olvasható a Szeged honlapján.

A klub korábbi játékosa, a jelenleg a Győrt erősítő Dean Bombac a Facebook-oldalán emlékezett meg Doboziról.

„Drága Ivukám, amikor 2014-ben Szegedre érkeztem, te voltál az első, akivel találkoztam – és azonnal mosollyal, jókedvvel és kedvesen fogadtál. Az azóta eltelt évek során mindig mellettem álltál – kedves szavakkal, mosollyal és őszinte szívvel. A személyiségeddel a családomat is megérintetted, mindannyian szerettünk téged.