A Pécs úgy verte ki a kupából a Newcastle-t, hogy a fürdőből hívták vissza a játékosokat tizenegyest rúgni

A Vásárvárosok Kupája 1969 őszétől Európai Városok Kupájává változott, és az új sorozat 1970/71-es kiírására az MLSZ – az ezüstérmes FTC mellett – a vidék legjobbját, a hetedik helyezett Pécset nevezte. Az 1970 tavaszán bajnok Újpest a BEK-ben, a negyedik, ötödik, hatodik helyezett MTK, Vasas és Csepel a Közép-európai Kupában szerepelt, míg az 1969-ben kupafinalista – a döntőben az Újpesttől 3-2-es vereséget szenvedő – Honvéd a KEK-ben képviselte a magyar futballt. (Az 1970-es MNK-döntőt augusztus 20-án, a nevezési határidő lejárta után rendezték.)

A szövetség jó lóra tett, mert a mecseki csapat az EVK első fordulójában – a romániai 1-2 után – 28 perc alatt elintézte a Craiovát (3-0), majd várhatott arra a Newcastle Unitedra, amely kiejtette az Internazionalét (Milánóban 1-1, a visszavágón 2-0).

A brit csapat ismerős volt itthon, hiszen 1969-ben az Újpesttel vívta a Vásárvárosok Kupája döntőjét. Otthon 3-0-ra nyert, majd a Megyeri úton az első félidő végén 2-0-s hátrányba került – Göröcs János boszorkányos szólógólt szerzett –, ám a fordulás utáni első percben Bob Moncur labdája Bánkuti István lábán irányt változtatott, és a hálóba szédült, amitől a lila-fehérek összeomlottak: a szünet előtt megtáncoltatott angol együttes 3-2-re győzött.

A St. James’s Park újabb magyar vendégéről így írt a Népszabadság:

Sem 58 ezer néző előtt, sem villanyfénynél, sem pedig olyan pályán, ahol az oldalvonaltól két méterre ül a soha nem csendesedő közönség, nem játszott még nemzetközi mérkőzést a Pécsi Dózsa.