Megvan a világbajnokságra utazó kerete a női kéziválogatottnak

Kilenc Európa-bajnoki bronzérmes is kihagyja a világbajnokságot, miután Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány kihirdette a kézilabda-válogatott szűkített, 18 fős keretét.

Az már korábban kiderült, hogy a kapus Böde-Bíró Blanka és a jobbszélső Győri-Lukács Viktória szülési szabadság, az ugyancsak jobbszélső Faluvégi Dorottya és a balátlövő Juhász Gréta sérülés, az irányító Tóth Nikolett, a beálló Pásztor Noémi, a balátlövő Kácsor Gréta sem lesz ott, mivel a bő keretből is kimaradtak. Végül a szűkítés után a balszélső Petrus Mirtill és Szöllősi-Schatzl Nadine került ki a csapatból.

Az utazó keretben a bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő Győrt a kapus Szemerey Zsófi és a balszélső Fodor Csenge képviseli. A Magyar Kupa-győztes Ferencvárosból öten, az előző idényben bajnoki bronzérmes Esztergomból négyen tagjai a keretnek.

A november 26. és december 14. között Hollandiában és Németországban sorra kerülő világbajnokságon mérkőzésenként 16 játékos léphet pályára. A torna során öt cserére van lehetőség a 35-ös névsorból. A magyarok ellenfele november 27-én Szenegál, 29-én Irán, december 1-én pedig Svájc lesz ‘s-Hertogenbosch-ban. A csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe.