Szexuális dolgot töltött fel az Insta-oldalára, eltiltották az olimpiára készülő brit kenust

Hogy ez pontosan mi is takart, nem derült ki, mindenesetre a szankció kőkemény, hiszen nem elég, hogy a 23 éves sportoló két évig nem versenyezhet, és nem edzhet, de kitették a brit lottó által finanszírozott World Class Programból is, amelynek célja a sportolók támogatása a 2028-as és 2032-es olimpián.

A 23 éves Rozentals a BBC Sportnak elmondta, hogy a büntetést nagyon szélsőségesnek tartja, és cseppet sem bánta meg a tettét.

Ez a tilalom soha nem jöhetett volna létre, ha a sportolókat megfelelően finanszírozzák. Bár megértem, hogy a videót őrültségnek lehet nevezni, nem volt illegális, és semmiképpen sem szabadna, hogy ez legyen az oka egy sportoló kitiltásának

Hozzátette, hogy a World Class Programból legutóbbi finanszírozása évi 16 ezer font (hétmillió forint) volt, ugyanakkor – csak január és május között – több mint 100 ezer fontot (44 millió forintot) keresett a közösségi médiás videóival.

„Ez volt az első alkalom, hogy valami szépet tudtam venni anyukámnak, miután mindent feláldozott azért, hogy követhessem az álmaimat. És ez olyan őrült videókból származott, mint ami miatt most eltiltottak. Közvetlen összefüggést láttam az ilyen típusú videók készítése és az élethelyzetem javulása között. Szóval olyan lelkiállapotban voltam, hogy tudtam, hogy ehhez mindössze annyi a dolgom, hogy ilyen videókat készítsek.

Őrült világban élünk. Nem bántam meg.

Rozentals korábban a médiának azt nyilatkozta, hogy nem tudja a felfüggesztésének okát, de gyanítja, hogy a felnőtteknek szóló tartalmat kínáló, előfizetéses OnlyFans-oldalon lévő fiókjához kapcsolódik.