Marozsán két órán át küzdött, mégis kiesett Párizsban

A legelőkelőbb világranglista-helyezéssel rendelkező magyar játékos (48.) hétfőn 3:0-s előnybe került a szabadkártyával induló, de két hete a sanghaji mestertornán döntős Arthur Rinderknech (29.) ellen.

A hazai közönség támogatását élvező rivális 5:5-nél utolérte Marozsánt, az első szettről rövidítés döntött, és bár a magyar teniszező 5-3-ra vezetett, sorozatban szerzett négy ponttal a francia kerekedett felül.

<br />

A második játszma is nagy és kiegyenlített küzdelmet hozott, 3:4-nél Marozsánnak két fogadóelőnyt kellett hárítania, ezt a játékot leszámítva viszont a felek adogatóként magabiztosan teniszeztek.

Ez a szett is rövidítésbe torkollt, ebben a magyar játékos 4-2-es előnyt alakított ki, de ezt követően már egyetlen labdamenetet sem tudott megnyerni, így 129 perc alatt kikapott.

ATP-torna, Párizs, 1. forduló (a 32 közé jutásért) Arthur Rinderknech (francia) – Marozsán Fábián 7:6 (7-5), 7:6 (7-4)

(MTI)