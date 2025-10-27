teniszmarozsán fábiánarthur rinderknechsport
Sport

Marozsán két órán át küzdött, mégis kiesett Párizsban

Dimitar DILKOFF / AFP
24.hu
2025. 10. 27. 16:39
Dimitar DILKOFF / AFP
Marozsán Fábián az első fordulóban búcsúzott a 6,1 millió euró (2,3 milliárd forint) összdíjazású párizsi keménypályás tenisztornától.

A legelőkelőbb világranglista-helyezéssel rendelkező magyar játékos (48.) hétfőn 3:0-s előnybe került a szabadkártyával induló, de két hete a sanghaji mestertornán döntős Arthur Rinderknech (29.) ellen.

A hazai közönség támogatását élvező rivális 5:5-nél utolérte Marozsánt, az első szettről rövidítés döntött, és bár a magyar teniszező 5-3-ra vezetett, sorozatban szerzett négy ponttal a francia kerekedett felül.

A második játszma is nagy és kiegyenlített küzdelmet hozott, 3:4-nél Marozsánnak két fogadóelőnyt kellett hárítania, ezt a játékot leszámítva viszont a felek adogatóként magabiztosan teniszeztek.

Ez a szett is rövidítésbe torkollt, ebben a magyar játékos 4-2-es előnyt alakított ki, de ezt követően már egyetlen labdamenetet sem tudott megnyerni, így 129 perc alatt kikapott.

ATP-torna, Párizs, 1. forduló (a 32 közé jutásért)

Arthur Rinderknech (francia) – Marozsán Fábián 7:6 (7-5), 7:6 (7-4)

(MTI)

Kapcsolódó
„12 éven át tartó szisztematikus doppingolással biztosan felkészült volna a sanghaji tenisztornára” – Rune mama átgázolt fia kritikusán
Aneke Rune szerint az ATP tönkreteszi a sportágat és a sportolókat is. A kritikát pedig nagyon nem szereti.

Ajánlott videó

Lehet, hogy ilyen csoda nem lesz több – ami Felcsúton még álom, Hällevikben valóság

Friss

Népszerű

Összes
Lázár szerint az ország érdeke Budapest elrugaszkodása, 1 milliárd euróból építik meg a ferihegyi gyorsvasutat
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik