Fantomgól miatt örökre eltiltották az orosz liga videobíróját

admin Futó Csaba
2025. 10. 17. 03:33
Többet nem dolgozhat az orosz bázisú jégkorong-bajnokságban, a KHL-ben egy meg nem nevezett VAR-bíró, derül ki a championat.ru cikkéből. Az ok, hogy érvényben maradt egy fantomgól az SZKA és az Avtomobiliszt szentpétervári mérkőzésén.

A találkozót október 13-án játszották a harmadik harmad 6. percében 1-1 volt az állás, amikor Andre Pedan lövése kikötött a vendégek kapujában. A visszajátszások alapján látszik azonban, hogy a korong az oldalhálón keresztül jutott be a ketrecbe – a videobírós szobából viszont az az információ érkezett a jégen lévő vezetőbíróknak, hogy érvényes a gól.

Az SZKA ezzel a fantomgóllal nyerte meg a mérkőzést 2-1-re.

Nem maradt következmények nélkül a történet, a KHL a hivatalos oldalán kért elnézést a történtek miatt és egy büntetésről is beszámolt:

Ezt a szakembert véglegesen eltiltották a KHL-meccsek vezetésétől. A KHL játékvezető-osztálya elnézést kér az SZKA és az Avtomobiliszt csapatoktól, valamint minden szurkolótól az incidensért

– olvasható az indoklásban.

