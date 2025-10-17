Győri kínok a kézi NB I-ben: dugó után vereség az eddig nyeretlen újonctól

Az újonc Budai Farkasok csapata házigazdaként 26-25-re nyert a győri ETO University HT ellen a férfi kézilabda NB I pénteki játéknapján.

A meccs az eredeti időponthoz képest háromnegyed órával később kezdődött, mert a győriek autóbusza dugóba került az M1-es autópályán.

A hazaiak idénybeli első sikeréhez Marino Maric és Csengeri Hunor hat-hat góllal, Balogh Tibor nyolc, Tóth Norman hat védéssel járult hozzá. A vendégeknél a válogatott kerettag Hári Levente hatszor talált be, Pásztor Imrének 11 védése volt.

A mérkőzést a két olimpiát megjárt Mariana García, María Inés Paolantoni kettős vezette. Az argentin bírók két hete tevékenykednek Magyarországon a nemzetközi szövetség projektjének keretein belül, amelynek célja a játékvezetők szakmai fejlődésének támogatása, tapasztalataik bővítése és a legmagasabb szintű meccsekre való felkészítése.

A nap másik meccsén a NEKA 25-25-ös döntetlent játszott a PLER otthonában.

Egy héttel ezelőtt mindkét csapat nagy bravúrt hajtott végre: a PLER a győri ETO University HT, a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata pedig a Ferencváros otthonában győzött. Az első félidőben a vendégek már négy góllal is vezettek, amit a hazaiak megfeleztek a szünetre. A második felvonás elején egy percig hármas emberhátrányban kézilabdázott a NEKA, ezt kihasználva a lőrinciek a meccs során először átvették a vezetést.

Az ekkor megszerzett előnyüket sokáig megtartották, még hetven másodperccel a vége előtt is egy találat volt a különbség a javukra, ám két labdaeladásuk közül az egyiket kihasználta a NEKA és egyenlített.

Az utolsó percben akcióból, majd időn túli szabaddobásból is megszerezhette volna a győztes gólt a vendégcsapat, ám nem járt sikerrel.

A hazaiaknál a volt válogatott Sunajko Stefan hét góllal, Bősz Dániel kilenc védéssel, a vendégeknél Tóth Levente hét, Gazsó Péter öt találattal zárt.