Győri kínok a kézi NB I-ben: dugó után vereség az eddig nyeretlen újonctól

Az újonc Budai Farkasok csapata házigazdaként 26-25-re nyert a győri ETO University HT ellen a férfi kézilabda NB I pénteki játéknapján.
A meccs az eredeti időponthoz képest háromnegyed órával később kezdődött, mert a győriek autóbusza dugóba került az M1-es autópályán.
A hazaiak idénybeli első sikeréhez Marino Maric és Csengeri Hunor hat-hat góllal, Balogh Tibor nyolc, Tóth Norman hat védéssel járult hozzá. A vendégeknél a válogatott kerettag Hári Levente hatszor talált be, Pásztor Imrének 11 védése volt.
A mérkőzést a két olimpiát megjárt Mariana García, María Inés Paolantoni kettős vezette. Az argentin bírók két hete tevékenykednek Magyarországon a nemzetközi szövetség projektjének keretein belül, amelynek célja a játékvezetők szakmai fejlődésének támogatása, tapasztalataik bővítése és a legmagasabb szintű meccsekre való felkészítése.
A nap másik meccsén a NEKA 25-25-ös döntetlent játszott a PLER otthonában.
Egy héttel ezelőtt mindkét csapat nagy bravúrt hajtott végre: a PLER a győri ETO University HT, a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata pedig a Ferencváros otthonában győzött. Az első félidőben a vendégek már négy góllal is vezettek, amit a hazaiak megfeleztek a szünetre. A második felvonás elején egy percig hármas emberhátrányban kézilabdázott a NEKA, ezt kihasználva a lőrinciek a meccs során először átvették a vezetést.
Az ekkor megszerzett előnyüket sokáig megtartották, még hetven másodperccel a vége előtt is egy találat volt a különbség a javukra, ám két labdaeladásuk közül az egyiket kihasználta a NEKA és egyenlített.
Az utolsó percben akcióból, majd időn túli szabaddobásból is megszerezhette volna a győztes gólt a vendégcsapat, ám nem járt sikerrel.
A hazaiaknál a volt válogatott Sunajko Stefan hét góllal, Bősz Dániel kilenc védéssel, a vendégeknél Tóth Levente hét, Gazsó Péter öt találattal zárt.
Eredmények, férfi NB I:
Budai Farkasok-Rév – ETO University HT 26-25 (15-15)
PLER-Budapest – NEKA 25-25 (13-15)
A tabella:
1. OTP-Bank Pick Szeged 7 5 1 1 239-194 11 pont
2. One Veszprém HC 5 5 – – 210-137 10
3. MOL Tatabánya KC 5 5 – – 163-136 10
4. ETO University HT 6 3 – 3 182-164 6
5. FTC-Green Collect 6 3 – 3 208-212 6
6. Carbonex-Komló 5 2 1 2 146-144 5
7. Szigetszentmiklósi KSK 7 2 1 4 185-202 5
8. Budai Farkasok-Rév 6 1 3 2 162-185 5
9. PLER-Budapest 6 2 1 3 164-197 5
10. Csurgói KK 6 1 2 3 171-178 4
11. NEKA 6 1 2 3 155-169 4
12. CYEB-Budakalász 5 2 – 3 142-163 4
13. HE-DO B.Braun Gyöngyös 6 2 – 4 165-199 4
14. Balatonfüredi KSE 6 1 1 4 159-171 3