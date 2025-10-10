A NEKA óriási meglepetést okozott a Fradi otthonában

A NEKA a Ferencváros, a PLER pedig a győri ETO University HT otthonában győzött nagy meglepetésre a férfi kézilabda NB I pénteki játéknapján.

A Nemzeti Kézilabda Akadémia együttese éppen az Európa Liga csoportkörének jövő keddi rajtjára készülő FTC otthonában aratta idénybeli első sikerét. Podoba János 15 védéssel, az előző idény gólkirálya, Kovács Tamás kilenc találattal vette ki részét a sikerből.

Az ETO színeiben öt góllal mutatkozott be Eklemovic Márkó, aki a nyári ifjúsági világbajnokságon nyolc mérkőzésen 47 találattal zárt. A csütörtökön Tatabányáról igazolt irányító volt a győriek legeredményesebb játékosa.

A vendégeknél Sunajko Stefan hatszor, Gregor Ocvirk és Kemény László egyaránt ötször talált be.

Az újonc Budai Farkasok csapata továbbra is nyeretlen, de harmadszor játszott döntetlent, ezúttal Komlón. A baranyaiaknál Menyhárt Máté nyolc gólt lőtt, Makszim Vjunyik 12 védéssel zárt. A vendég budaörsi együttesben Csengeri Hunor és a volt válogatott Juhász Ádám öt-öt találattal, Tóth Norman pedig 16 védéssel járult hozzá a pontszerzéshez.