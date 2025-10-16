Djokovic olyat mondott a Sinner elleni veresége után, hogy előre elnézést kért

Nem történt meglepetés a rijádi meghívásos bemutatótornán, a Six Kings Slamen, ahol Carlos Alcaraz és Jannik Sinner vívják majd a döntőt. Az olasz a négy között Novak Djokovicot verte viszonylag simán, a páros 63 percet töltött a pályán, Sinner pedig 6-4, 6-2-re nyert úgy, hogy mindhárom bréklabdáját értékesíteni tudta.

Elnézést azért, amit mondok, de sosem jó, ha a pályán szétrúgják a seggedet. Viszont jó, hogy még mindig képes vagyok csúcsformában játszani, ez jó érzés. Persze, valaki cserélhetne velem egy évre egy fiatalabb testet, hogy játszhassak a srácok ellen. Viccet félretéve, van bennem hajtóerő, tudom, hogy egyre nehezebb legyőzni Jannikot és Carlos, de nem adom fel

– mondta a 24-szeres Grand Slam-győztes szerb.

Djokvocira még vár egy meccs a tornén, Taylor Fritz ellen játszik ugyanis a harmadik helyért. Ahogy a Six Kings Slame neve is utal rá: hat játékos vesz részt rajta, a meghívottak mindegyike kap másfél millió dollárt garantáltan. A győztes további 4,5 milliót kaszál még.