„Azt akarjátok, hogy a pályán haljon meg valaki?!” – a kiakadó teniszezők miatt vizsgálatot indít az ATP

Továbbra sem csillapodtak a kedélyek a sanghaji tenisztornát követően.

A hihetetlen hőségben többen is szenvedtek, sorra érkeztek róla hírek, hogy különböző játékosok megsérültek, visszaléptek, vagy meccs közben rosszul lettek a kibírhatatlan hőmérséklet miatt. A teljesség igénye nélkül íme néhány példa:

Ugyan a vuhani és sanghaji torna is véget ért már, de az inulatok megmaradtak. A világranglista 11. helyén álló Holger Rune szavai manapság is keringenek az interneten:

Miért nem hoz szabályt az ATP hőség esetén? Azt akarjátok, hogy a pályán haljon meg valaki?! Nem tudunk ilyen hőségben játszani, hiába vagyunk fittek és mentálisan erősek, az emberi tűrőképességnek vannak határai!

A világranglistán második helyen álló Iga Swiatek szintén azt mondta, ha nem alakítanak a rendezésen, akkor versenyzés helyett meghalni járnak majd a nők a pályára.

„Az ATP szabályai szerint a rendkívüli hőség miatti játékfelfüggesztésről szóló döntéseket a helyszíni ATP-felügyelő hozza meg, a helyszíni orvosi csapatokkal és a helyi hatóságokkal együttműködve. Ezzel párhuzamosan az ATP orvosi szolgálata szélsőséges hőség esetén több intézkedést is hoz a játékosok egészségének védelme érdekében a versenyek alatt. Ez továbbra is aktív felülvizsgálat alatt áll, és további intézkedéseket, többek között egy hivatalos hőségre vonatkozó szabályzat bevezetését is mérlegelünk a játékosokkal, a tornák szervezőivel és orvosi szakértőkkel konzultálva”

– idézte a The Athletic a versenyeket szervező ATP szóvivőjét.

A felháborodás egyelőre nem tudni, hogy célt ért-e, de legalább egy felülvizsgálatot kiharcoltak a teniszjátékosok.