„Azt akarjátok, hogy a pályán haljon meg valaki?!” – a kiakadó teniszezők miatt vizsgálatot indít az ATP

Továbbra sem csillapodtak a kedélyek a sanghaji tenisztornát követően.
A hihetetlen hőségben többen is szenvedtek, sorra érkeztek róla hírek, hogy különböző játékosok megsérültek, visszaléptek, vagy meccs közben rosszul lettek a kibírhatatlan hőmérséklet miatt. A teljesség igénye nélkül íme néhány példa:
- Térence Atmane, miután feladta a sanghaji mérkőzését, azt mondta, pánikolt, remegett és azt sem tudta megmondani, milyen nap van,
- Jannik Sinnert görcsök kínozták, így ő is visszalépett a tornától,
- Novak Djokovic az elődöntőbe is úgy jutott be, hogy elterült a pályán a kimerültségtől, de a legjobb négy között is kínozta a hőség,
- de Stollár Fanny is azt mondta, majd összeesett a pályán öt perc után.
Ugyan a vuhani és sanghaji torna is véget ért már, de az inulatok megmaradtak. A világranglista 11. helyén álló Holger Rune szavai manapság is keringenek az interneten:
Miért nem hoz szabályt az ATP hőség esetén? Azt akarjátok, hogy a pályán haljon meg valaki?! Nem tudunk ilyen hőségben játszani, hiába vagyunk fittek és mentálisan erősek, az emberi tűrőképességnek vannak határai!
A világranglistán második helyen álló Iga Swiatek szintén azt mondta, ha nem alakítanak a rendezésen, akkor versenyzés helyett meghalni járnak majd a nők a pályára.
„Az ATP szabályai szerint a rendkívüli hőség miatti játékfelfüggesztésről szóló döntéseket a helyszíni ATP-felügyelő hozza meg, a helyszíni orvosi csapatokkal és a helyi hatóságokkal együttműködve. Ezzel párhuzamosan az ATP orvosi szolgálata szélsőséges hőség esetén több intézkedést is hoz a játékosok egészségének védelme érdekében a versenyek alatt. Ez továbbra is aktív felülvizsgálat alatt áll, és további intézkedéseket, többek között egy hivatalos hőségre vonatkozó szabályzat bevezetését is mérlegelünk a játékosokkal, a tornák szervezőivel és orvosi szakértőkkel konzultálva”
– idézte a The Athletic a versenyeket szervező ATP szóvivőjét.
A felháborodás egyelőre nem tudni, hogy célt ért-e, de legalább egy felülvizsgálatot kiharcoltak a teniszjátékosok.