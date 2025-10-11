sporttenisznovak djokovicvalentin vacherot
Sok volt a sérülés és a hőség, a világranglista 204. helyezettje ejtette ki Djokovicot

Lintao Zhang/Getty Images
2025. 10. 11. 13:41
Lintao Zhang/Getty Images

Valentin Vacherot történelmi győzelmet aratott Novak Djokovic ellen a sanghaji tenisztorn elődöntőjében.

A szerb klasszis az egész tornán küszködött a hőséggel, szombaton is nehezen mozgott, 4:3-as hátránynál pedig már dühében elütötte a labdát is. Beszámolók szerint az alsóháti sérülése is problémát okozott, ezért kért ápolást is a játszma alatt. Végül elveszítette 6:3-ra az első szettet, ami után nagyon dühösen kiabált a stábjával.

Ezt követőn próbált ritmust váltani, sikerült is magához venni a kezdeményezést, de Vacherot nagyon szépen állta a sarat, végül pedig egyetlen brékkel be tudta húzni a szettet, ezzel pedig az elődöntőt is.

Vacherot ezzel a legalacsonyabban rangsorolt játékos (204.), aki legyőzte Novak Djokovicot Masters tornán, valamint minden idők legrosszabb világranglistás helyezésével jutott be egy ezres besorolású torna fináléjába.

Az igazi korona akkor kerülhetne föl a beugróként fináléba menetelő monacói teniszjátékos tornájára, ha a döntőben Arthur Rinderknech várna rá ellenfélként, ő ugyanis az unokatestvére. Ehhez viszont le kell győznie Danyiil Medvegyevet.

