Megváltoztatja a nevét az a kerékpáros csapat, amelyik miatt tüntettek a Vueltán

Miguel RIOPA / AFP
24.hu
2025. 10. 06. 20:15
Teljes körű névváltáson megy keresztül a 2026-os idényre az Israel-Premier Tech országúti kerékpáros csapat.

A 2014-ben alapított, izraeli licenccel és központtal rendelkező istálló azért döntött a névváltás mellett, mert a Vuelta a Espana idején rengeteg atrocitás érte, ráadásul a szponzorok is sürgették a váltást. A tüntetők és lázongó szurkolók mellett a Giro dell’Emilia versenyen már közbiztonsági okok miatt nem is indulhatott a csapat, így nem csoda, hogy meghozta ezt a döntést.

Az istálló azért került középpontba, mert Izrael gázai háborúja ellen tiltakozó és Palesztinát támogató tüntetők célpontjaivá vált. A Vueltán több szakaszt is rövidíteni kellett, rendes díjátadóra sem került sor. Az új névről később tájékoztatják a közvéleményt. Az üggyel kapcsolatban ebben a cikkben írtunk részletesen:

