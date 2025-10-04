A döntő szettben 5:1-re vezetett, mégis kikapott Bondár Anna

Bondár Anna hiába vezetett az utolsó szettben 5:1-re, végül kiesett a 3,6 millió dollár (1,26 milliárd forint) összdíjazású vuhani keménypályás női tenisztorna selejtezőjében.

A világranglistán 96. magyar szombaton a kvalifikációban harmadik helyen kiemelt kolumbiai Emiliana Arangóval (50.) csapott össze, pályafutása során harmadszor. Korábbi két mérkőzésüket a Hajdúszoboszló SE sportolója nyerte 2021-ben Santiagóban, illetve tavaly Canberrában, írja az MTI.

A kínai meccs egy-egy szettet követően (a másodikat brékhátrányból fordította meg a magyar játékos), az utolsó felvonásban dőlt el, ebben a 28 éves Bondár 5:1-re elhúzott, de 5:2-nél és 5:4-nél sem tudta kiszerválni a meccset, sőt, a dél-amerikai ellenfél 6:5-re fordított.

A találkozó rövidítésben dőlt el, amelyben 4-4 után a magyar teniszező már csak egy pontot tudott nyerni. A meccs három órát tartott.