Hatgólos hátrányból kaparta össze magát a Fradi, vért izzadva nyert először a BL-ben

A Ferencváros női kézilabdacsapata 26-25-re legyőzte a BL-újonc Solát.

Borzalmasan kezdtek a zöld-fehérek, 6-0-ra húzott el a skandináv együttes. Az FTC-nek 11 perc kellett az első gólhoz, Simon Petra pedig igazi vezére lett a magyar csapatnak. A hajrára háromgólosra csökkent a hazaiak hátránya, de a norvégok így is visszaállították a különbséget a szünetre.

Térfélcsere után egészen új meccs kezdődött, a Fradi elképesztő feltámaást produkált és 17-16-ra felzárkózott. A Sola újra ellépett kicsit, de négy perccel a dudaszó előtt újra egyenlő lett az állás 24-24-nél, erre a kezdet óta nem volt példa. Elképesztő hajrá következett, a nyitott véekezésre váltó FTC 57 perc után jutott előnybe, de végül Klujber Katrin hétméteresével izzadta ki a győzelmet.

Az első két elveszített csoportmérkőzése után először aratott sikert a Ferencváros.