Négy ujját elvesztette, így lett vb-ezüstérmes Kerekes Bence

Kerekes Bence az alpinizmus szinte minden területén kipróbálta magát: sportmászás, több kötélhosszas (multipitch) utak, tradicionális multipitch mászás, jégmászás, drytooling és trepnizés, de emellett jelentős eredményeket ért el ultrafutásban is.

Az utóbbi években úgy sportolt, hogy 2020-ban egy téli mászás során a svájci Mönch északi falán súlyos fagyási sérüléseket szenvedett egy hóviharban a kezén, és ennek okán négy ujját amputálni kellett. Ez azonban nem szegte kedvét,

2022-ben a Magyar Nemzeti Hegymászó Válogatott négyfős expedíciójának tagjaként a világon elsőként mászta meg a pakisztáni Karakorum-hegységben emelkedő, 5984 méter magas Bondit Peaket,

míg 2023-ban Klein Dáviddal próbálkozott a 7403 méter magas Istor-o-Nal csúcsának elérésével.

Kerekes a sérülésének okán a magyar paralimpiai válogatott tagja is, idén szeptember 20–25. között Szöulban, az IFSC Parászmászó Világbajnokságon képviselte hazánkat,

ahol az AU3-as ketegóriában ezüstérmet nyert.

„Kicsit ambivalens érzéseim vannak. Miután megnyertem a selejtezőt, szerettem volna egy még csillogóbb érmet elhozni. Most ez nem jött össze, de nem búslakodom emiatt, mert ez egy nagyon jó motiváció arra, hogy még keményebben edzek, még jobban másszak, még jobban fókuszáljak a hiányosságaimra, gyengeségeimre, hogy a későbbiekben még jobb eredményeket tudjak elérni – nyilatkozott a parasportoló a versenye után.

A világbajnokságon Szíjártó András képviselte még a magyar színeket, aki 9. helyen zárt az RP3 kategóriában.