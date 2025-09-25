„Ezek nem az én szavaim voltak” – cáfolta a kapitány állításait a válogatott keretből kimaradt Szöllősi-Schatzl Nadine

„Volt vele egy beszélgetés, arról, hogy tervezi a saját pályafutását. A jövőképében már nem szerepelt az olimpia. (…) Nagyon sajnálom, mert vele úgy alakult a kapcsolatom, hogy nagyon jóban vagyunk, még juniorválogatottban is játékosom volt.

Sajnos van olyan, hogy elérkezik annak az ideje, hogy vége lesz

– nyilatkozta Golovin Vlagyimir, a női kézilabda válogatott szövetségi kapitány Szöllősi-Schatzl Nadine-ról, aki nem szerepelt a vb-re készülő magyar csapat keretében a Svédország elleni barátságos meccseken.

A korábban az FTC-ben és Győrben is megfordult, jelenleg Budaörsön kézilabdázó balszélső az Instagram-oldalán reagált a kapitány mondataira.

„Több mint egy hónappal ezelőtt egyértelműen nyilatkoztam: IGEN, szeretnék részt venni a harmadik olimpiámon. Nap mint nap ezzel a céllal mentem edzésre, és ezért küzdöttem. Két olimpiai szereplés már önmagában ajándék – ezt sosem feledem –, de éreztem magamban még az erőt és az elhivatottságot, hogy megpróbáljam a harmadikat is. Ez bennem azóta sem változott.

Fontos hangsúlyoznom: soha nem mondtam azt, hogy a civil életre koncentrálnék, vagy hogy az olimpia ne szerepelne a terveim között. Ezek nem az én szavaim voltak, sajnálom, hogy félreérthetően vagy tévesen lett lekommunikálva.

– írta Szöllősi-Schatzl.

Aki hozzátette, minden percért és pillanatért hálás, amit a válogatottban tölthetett, és a maga részéről ezzel az üzenettel lezártnak tekinti a témát.

A november 26-án kezdődő, német-holland közös rendezésű vébén a magyar csapat Svájccal, Szenegállal és Iránnal került egy csoportba.