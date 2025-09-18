kézilabdasportbarcelonaszeged
Sport

Szinte biztos, hogy a szegedi kézis a Barcához szerződik

Ujvári Sándor / MTI
24.hu
2025. 09. 18. 15:09
Ujvári Sándor / MTI

A Barcelona kézilabdacsapata Janus Smárasont akarja, az izlandi irányító pedig a Barcát – nagyjából így lehetne összefoglalni a Mundo Deportivo cikkét, amiben arról ír, hogy a szegedi kézis szerződése 2026-os lejárta után csapatot vált.

Az MD cikke szerint ugyan pár apróságban még meg kell egyezniük a feleknek, de szinte biztosra vehető, hogy a 30 éves izlandi a Barcelonához megy és 2029-ig kötelezi el magát a katalánokhoz.

Smárason 2024 nyarán érkezett a szegedi klubhoz, amellyel az első szezonjában Magyar Kupát nyert. A magyar csapat október 9-én egyébként épp a Barcelonához látogat a Bajnokok Ligájában.

A Szeged keretében ott van még irányító posztra a svéd Jim Gottfridsson és a szerb Lazar Kukic, előbbinek 2028-ig, utóbbinak 2027-ig szól a szerződése.

Kapcsolódó
A nyáron szerződést bontott a Fradival, BL-riválisnál folytatja
Egy évre ír alá Dániában Beatrice Edwige.

Ajánlott videó

Szoboszlai hatosban: mit veszít és mit nyer a válogatott?

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter szerint egy Facebookra posztolt fotó miatt mentették fel vezetői pozíciójából a mentőirányítót
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik