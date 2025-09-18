Szinte biztos, hogy a szegedi kézis a Barcához szerződik

A Barcelona kézilabdacsapata Janus Smárasont akarja, az izlandi irányító pedig a Barcát – nagyjából így lehetne összefoglalni a Mundo Deportivo cikkét, amiben arról ír, hogy a szegedi kézis szerződése 2026-os lejárta után csapatot vált.

Az MD cikke szerint ugyan pár apróságban még meg kell egyezniük a feleknek, de szinte biztosra vehető, hogy a 30 éves izlandi a Barcelonához megy és 2029-ig kötelezi el magát a katalánokhoz.

Smárason 2024 nyarán érkezett a szegedi klubhoz, amellyel az első szezonjában Magyar Kupát nyert. A magyar csapat október 9-én egyébként épp a Barcelonához látogat a Bajnokok Ligájában.

A Szeged keretében ott van még irányító posztra a svéd Jim Gottfridsson és a szerb Lazar Kukic, előbbinek 2028-ig, utóbbinak 2027-ig szól a szerződése.