Komoly meglepetés és hihetetlen izgalmak az atlétikai vb maratonversenyén

A versenynapot a férfi maratonfutók indították az atlétikai világbajnokságon, és komoly meglepetés lett a vége, írja az MTI.

A magas páratartalom és a meleg rányomta bélyegét a 42,195 kilométeres viadalra, mely a Nemzeti Stadionból indult, majd a mezőnynek a császári palota és a főpályaudvar környékén kialakított pályán kellett megtennie két kört, mielőtt visszatért volna az arénába. Az időjárási viszonyokat a favoritok közé számító kenyai és etióp futók nem bírták jól és az utolsó kilométerekre valamennyien leszakadtak, annak ellenére, hogy nem volt erős a tempó.

A legvégéig a tanzániai Alphonce Felix Simbu, a német Amanal Petros és az olasz Ilias Aouani tartott ki.

A három futó egyszerre ért be a stadionba, ahol Petros indított hosszú hajrát, mellyel úgy tűnt, eldöntötte a versenyt, de hiába vezetett biztosan Simbu előtt, az afrikai a futó az utolsó méteren utolérte és előtte dobta be magát a célba.

Simbu Tanzánia történetének első világbajnoki aranyérmét szerezte meg.

Halász Bence elsőre döntőbe dobta magát

A világranglista-vezető Halász Bence elsőre teljesítette a selejtezőszintet és bejutott a férfi kalapácsvetés döntőjébe.

A Dobó SE olimpiai ezüstérmes és kétszeres vb-harmadik dobója a verseny egyik aranyesélyeseként érkezett a japán fővárosba, mivel a mostani szezonban a legjobb formát mutatta a mezőnyből. Az évet 80,92 méteres egyéni csúccsal kezdte meg, a nyáron viszont már stabilan 81 feletti eredményeket ért el, az augusztusi Gyulai Memorialon pedig 83,18 méteres egyéni csúcsot dobott, ami a világ idei legjobbja.

Halász a nyitósorozat második dobójaként egy szemre könnyednek tűnő kísérlettel 78,42 méterig hajította a kalapácsot, ezzel letudta a hétfői versenyét és készülhet a kedd esti fináléra.

Nagyon jól érzem magam, bár őszintén szólva tegnap délutántól már kifejezetten izgultam

– mondta az MTI-nek Halász, hozzátéve, örül annak, hogy elsőre sikerült megdobnia a szintet. „Nagyon sokat számít, főleg ilyen időben, hogy gyorsan összejött, és így a lehető legtöbb energiát el lehet menteni a holnapi döntőre. A kör egyébként nagyon jó, lehet benne jól teljesíteni” – tette hozzá.

Szabados Ármin és Rába Dániel is továbbjutott kalapácsvetésben: amíg az olimpiai ezüstérmes Halász számára kötelező feladat volt a továbbjutás, addig a második sorozatban szereplő másik két magyartól ez nem volt magától értetődő, mivel az U20-as Európa-bajnok Szabados Ármin első felnőtt világversenyén vesz részt, a 2022 óta minden nagy viadalon induló Rába pedig még egyszer sem jutott döntőbe.

A mostani selejtezőt mindketten nagyon biztató dobással indították. Szabados 75,42, Rába pedig 75,38 métert produkált, amivel a 12. és 13. helyen álltak összesítésben az első sorozatot követően. A második körben a Haladás VSE-t erősítő Szabados remekelt, és túldobta a selejtező szintjét jelző szalagot, majd hatalmas ordított örömében, amikor megjelent a kivetítőn 77,20 méteres eredménye. Rábának ebben a körben még nem sikerült javítani, 75,03 métert ért el, utolsóra viszont kiválóan hajított, és 76,21 métert produkált, amivel végül a 11. helyen került döntőbe.