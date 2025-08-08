kalapácsvetéssportszabados árminu20-as atlétikai európa bajnokság
Senki sem verte meg még annyira az Eb-mezőnyt, mint a magyar kalapácsvető

2025. 08. 08. 18:37
A kalapácsvető Szabados Ármin U20-as Európa-bajnok lett Tamperében. A magyar szövetség pénteki tájékoztatása szerint a Haladás VSE atlétája már elsőre 82,91 métert dobott, és csak két centiméterrel maradt el az egyéni legjobbjától.

A második helyezettet több mint nyolc méterrel előzte meg, a junior Eb-k 1970-től íródó történetében ez az eddigi legnagyobb különbségű győzelem ebben a szakágban.

További két dobása is 80 méter fölé szállt (ebben a korosztályban 6 kilogrammos az eszköz), ami mutatja, mennyire kiemelkedett a mezőnyből.

Szabados egyébként már a versenyen bemutatott első dobásával hírt generált, ugyanis még csütörtökön 80,68 méterre repítette a kalapácsot első dobásra a selejtezőben, korábban ekkorát még nem dobott senki a kvalifikáció során. És az U20-as Eb-k történetében is mindössze a negyedik nehézatléta, aki túlszárnyalta a 80 métert.

