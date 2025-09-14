Molnár Attila országos csúcsot repesztett a világbajnokságon

Molnár Attila 44.55 másodperces parádés országos csúccsal bejutott az elődöntőbe a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokság második versenynapján.

A férfi 400-as mezőnyben a fedettpályás Európa-bajnok csak száz méter után gyorsított fel, jó tempót diktált, a célegyenesre már harmadik helyen fordult. Még maradt ideje egy nagy hajrára, végül a dél-afrikai Zakithi Nene (44.34 mp) mögött, gyakorlatilag az amerikai Vernon Norwooddal holtversenyben ért célba. Másodpercekkel később pedig kiderült, hogy ugyan az amerikai jobban dobta magát és megelőzte, viszont 44.55 másodperces idejével ismét óriási országos csúcsot ért el.

„Egy világbajnoki előfutamban jól kell megválasztani a taktikát, másképpen kell futni. A nyolcason én diktáltam az iramot. Márpedig hiába futsz ott egyéni csúcsot, ha a végére szétsavasodsz, a többiek elmennek melletted. Ezért próbáltam óvatosan futni, mert a cél az volt, hogy az utolsó 50-re ne fáradjak el

Most nem hánytam el magam, mint a Gyulain, így feltételezem, hogy ebben van még

– mondta az MTI-nek Molnár.

A szám másik magyar versenyzője, Enyingi Patrik 44.84 másodperces egyéni csúcsával csupán a hatodik legjobb volt futamában, így nem jutott tovább. A nők között Takács Boglárka 100 méteres síkfutásban állt rajthoz, de 11.32 másodperces eredménnyel a nyolcadik helyen ért célba, ezzel pedig ő se jutott tovább.