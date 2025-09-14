sportökölvívásbokszricky hatton
Holtan találták az angol bokszlegendát a lakásában

Shirlaine Forrest/Getty Images
24.hu
2025. 09. 14. 13:59
Shirlaine Forrest/Getty Images

Holtan találták otthonában Ricky Hatton angol bokszlegendát.

A beszámolók szerint nem találtak olyan körülményt a holttestnél, ami idegenkezűségre utalna. Hatton ugyanakkor a mentális egészségével küzdött évek óta, sőt drogfüggősége is közismert volt, de a nyomozás végéig nem közlik a halál okát.

A brit ökölvívó 45 győzelemmel és három vereséggel zárta karrierjét, félváltósúlyban és váltósúlyban is világbajnoki címet szerzett. Olyan sztárokkal bunyózott, mint Floyd Mayweather Jr. és Manny Pacquiao – előbbi vetett véget 43 meccsig tartó veretlenségének.

A 46 éves ökölvívónak decemberben jött volna a nagy visszatérő mérkőzése, 13 évvel az utolsó profi meccse után.

