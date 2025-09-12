„Reggel még jól volt” – váratlanul meghalt az olimpiai bajnok orosz súlyemelő

Ötvenhárom éves korában elhunyt Andrej Csemerkin olimpiai, világ- és Európa-bajnok orosz súlyemelő. Moszkvai bejelentés szerint

halálát valószínűleg egy levált vérrög okozta.

„Utoljára tegnap este beszéltünk, akkor minden rendben volt vele. Feltehetően vérrög okozta a halálát, a boncolás után okosabbak leszünk. Beszéltem a feleségével is, ő is azt mondta, hogy reggel még jól volt, aztán rosszul lett” – idézi a Sport-Express Csemerkin személyi edzőjét, Vlagyimir Knigát.

Csemerkin 1996-ban nyert olimpiai aranyérmet a 108 kilogramm feletti súlycsoportban, 2000-ben pedig bronzérmes volt a játékokon a plusz 105 kilogrammosok között. Emellett négyszer érdemelt ki összetett világ-, és két alkalommal Európa-bajnoki címet.

Az 1996-os aranyérem:

Pályafutása során nyolcszor döntött világcsúcsot, 1997-ben Oroszország legjobb sportolójának választották.