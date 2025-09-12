súlyemeléssportmeghaltandrej csemerkin
Sport

„Reggel még jól volt” – váratlanul meghalt az olimpiai bajnok orosz súlyemelő

DIMITRI MESSINIS / AFP
24.hu
2025. 09. 12. 19:45
DIMITRI MESSINIS / AFP

Ötvenhárom éves korában elhunyt Andrej Csemerkin olimpiai, világ- és Európa-bajnok orosz súlyemelő. Moszkvai bejelentés szerint

halálát valószínűleg egy levált vérrög okozta.

„Utoljára tegnap este beszéltünk, akkor minden rendben volt vele. Feltehetően vérrög okozta a halálát, a boncolás után okosabbak leszünk. Beszéltem a feleségével is, ő is azt mondta, hogy reggel még jól volt, aztán rosszul lett” – idézi a Sport-Express Csemerkin személyi edzőjét, Vlagyimir Knigát.

Csemerkin 1996-ban nyert olimpiai aranyérmet a 108 kilogramm feletti súlycsoportban, 2000-ben pedig bronzérmes volt a játékokon a plusz 105 kilogrammosok között. Emellett négyszer érdemelt ki összetett világ-, és két alkalommal Európa-bajnoki címet.

Az 1996-os aranyérem:

Pályafutása során nyolcszor döntött világcsúcsot, 1997-ben Oroszország legjobb sportolójának választották.

Kapcsolódó
Meghalt Takács János világbajnok asztaliteniszező
Jónyerékkal aratta legnagyobb sikerét csapatban az 1979-es vébén.

Ajánlott videó

Négy pont helyett egy: nem kell pánikolni, Marco Rossinak minden meccsre megvan a terve

Friss

Népszerű

Összes
Egyenlőségjelet rajzoltak Lázár János és Charlie Kirk neve közé a batidai kastély előtt az aszfaltra, a miniszter a közösségi oldalán üzent vissza
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik