Djokovic a kiesés után: Nem adom fel

A 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes Novak Djokovic a US Open elődöntőjében, Carlos Alcaraztól elszenvedett veresége után sem adja fel a küzdelmet, és szeretné megszerezni rekordot jelentő 25. nagy trófeáját is.

Nem adom fel a Grand Slameket, továbbra is harcolni fogok és meg fogok próbálni döntőbe jutni

– mondta az MTI cikke szerint a 38 éves Djokovic, aki idén mind a négy nagy tornán az elődöntőig menetelt.

A szerb játékos ugyanakkor elismerte, hogy ez nagyon nehéz lesz, mert a 24 éves olasz Jannik Sinner és a 22 éves Alcaraz nehezen megugorható akadályt jelentenek, főleg három nyert szettig tartó mérkőzéseken, egy Grand Slam-torna második hetében.

Kifogytam az energiából a második szett után. Addig megvolt a megfelelő erőm, két szetten át tartottam Carlosszal a ritmust, de ennyi volt. Összességében azonban elégedett vagyok a játékommal

– jelentette ki Djokovic.