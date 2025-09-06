Carlos Alcaraz először verte meg Novak Djokovicot kemény borításon

Meglepően egyoldalú mérkőzésen jutott Carlos Alcaraz a US Open döntőjébe, miután 3-0-val ejtette ki Novak Djokovicot.

Djokovic sok hibával kezdett, brékhátrányból nem is tudott visszajönni a meccsbe, így 6:4-es sikerrel indított Alcaraz. A második szett bizonyult a legizgalmasabbnak, mert a szerb világklasszis összeszedte magát és 3:0-ra elhúzott. Több se kellett Alcaraznak, visszabrékelt és olyan intenzitású, hosszú labdamenetekkel fárasztotta 38 éves ellenfelét, amivel hosszú távon is profitált. Ez a játszma tie-breakkel dőlt csak el, ott viszont Djokovicnak semmi se sikerült dogatóként.

Kétszettes hátrányból így aztán nagyon nehéz dolga volt a veterán játékosnak, aki látványos el is fáradt. Visszajöttek az első játszmában tapasztalt hibák, Alcaraz könnyedén nyert 6:2-re, így 3-0-val ejtette ki a szerb riválisát. Djokovic kemény pályán először veszített a spanyollal szemben.

Carlos Alcaraz 2022 után újra megnyerheti a US Opent, a döntőben a Sinner–Auger-Aliassime meccs győztese lesz az ellenfel.