Ezüstérmet nyert Guzi Blanka az öttusa-világbajnokságon

Guzi Blanka a tavalyi eredményét megismételve ezüstérmet nyert a litvániai öttusa-világbajnokságon.

A csütörtöki rangsoroló vívást követő pénteki elődöntőből Guzi és Bauer Blanka magabiztos teljesítménnyel került a 18-as fináléba, Erdős Rita egy hellyel maradt le a döntőről és véget ért a vb Mészáros Emma számára is. Az olimpiai bajnok Gulyás Michelle korábbi edzésbalesete miatt nem indult a világbajnokságon.

Guzi az akadálypályán gyorsan végigment, 34.15 másodperces eredménye a negyedik legjobb volt, ezzel összetettben a kilencedik helyre lépett előre. A 200 méteres úszásban tovább javított, 2:17.52 perccel harmadikként zárta ezt a számot, ezzel a négy lövészettel megszakított 3000 méteres futásnak hetedikként vághatott neki. Nagy tempót diktált az első pillanattól kezdve és a lövészetei is jók voltak, különösen az első sorozat utániak, melyeket hét másodpercnél kevesebb idő alatt be tudott fejezni. Már a harmadik lövészet előtt a második helyen haladt, a negyedik sorozat után pedig nem is volt kérdéses, hogy ezt a pozíciót simán megőrzi.

Bauer a 17. helyen végzett, a magyar csapat Erdős Rita elődöntős pontszámával kiegészülve negyedik lett. Érdekesség, hogy a végső győztes a mindössze 14 éves Farid Halil lett.