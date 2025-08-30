sportöttusaguzi blankaöttusa vb
Ezüstérmet nyert Guzi Blanka az öttusa-világbajnokságon

Varga Jennifer / 24.hu
2025. 08. 30. 19:40
Varga Jennifer / 24.hu

Guzi Blanka a tavalyi eredményét megismételve ezüstérmet nyert a litvániai öttusa-világbajnokságon.

A csütörtöki rangsoroló vívást követő pénteki elődöntőből Guzi és Bauer Blanka magabiztos teljesítménnyel került a 18-as fináléba, Erdős Rita egy hellyel maradt le a döntőről és véget ért a vb Mészáros Emma számára is. Az olimpiai bajnok Gulyás Michelle korábbi edzésbalesete miatt nem indult a világbajnokságon.

Guzi az akadálypályán gyorsan végigment, 34.15 másodperces eredménye a negyedik legjobb volt, ezzel összetettben a kilencedik helyre lépett előre. A 200 méteres úszásban tovább javított, 2:17.52 perccel harmadikként zárta ezt a számot, ezzel a négy lövészettel megszakított 3000 méteres futásnak hetedikként vághatott neki. Nagy tempót diktált az első pillanattól kezdve és a lövészetei is jók voltak, különösen az első sorozat utániak, melyeket hét másodpercnél kevesebb idő alatt be tudott fejezni. Már a harmadik lövészet előtt a második helyen haladt, a negyedik sorozat után pedig nem is volt kérdéses, hogy ezt a pozíciót simán megőrzi.

Bauer a 17. helyen végzett, a magyar csapat Erdős Rita elődöntős pontszámával kiegészülve negyedik lett. Érdekesség, hogy a végső győztes a mindössze 14 éves Farid Halil lett.

Végeredmény – öttusa-vb, női egyéni verseny

1. Farida Halil (Egyiptom) 1457 pont

2. Guzi Blanka 1445

3. Aurora Tognetti (Olaszország) 1432

…17. Bauer Blanka 1379

női csapatverseny:

1. Olaszország (Aurora Tognetti, Valentina Martinescu, Maria Beatrice Mercuri) 4229 pont

2. Nagy-Britannia (Olivia Green, Emma Whitaker, Charlie Follett) 4209

3. Egyiptom (Farida Halil, Malak Iszmail, Jana Attia) 4198

4. Magyarország (Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita) 4184

